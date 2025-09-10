Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 12h: Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị đề nghị 10-11 năm tù | iPhone Air có gì đặc biệt?
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị đề nghị 10-11 năm tù | iPhone Air có gì đặc biệt?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
10/09/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 10.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 10.9.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 10.9: Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị đề nghị 10-11 năm tù | iPhone Air có gì đặc biệt?

Ông Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An 10-11 năm tù

Sáng nay, TAND thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Kết thúc phần xét hỏi, tòa công bố chuyển sang phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án với các bị cáo.

Ông Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An 10-11 năm tù

Cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt 27 bị cáo phạm tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) bị đề nghị mức án 10 - 11 năm tù.

Nhóm còn lại gồm cựu lãnh đạo, cán bộ ban quản lý dự án các địa phương và nhân viên thuộc Tập đoàn Thuận An bị đề nghị thấp nhất 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 7 năm tù.

Cận cảnh pháo tự hành PTH130-K255B do Việt Nam chế tạo

Trong những ngày qua, tại Triển lãm thành tựu đất nước ở Hà Nội, một loại vũ khí do chính Việt Nam chế tạo đã thu hút rất nhiều sự chú ý, đó là pháo tự hành PTH130-K255B.

Đây không chỉ là sản phẩm của trí tuệ và bàn tay kỹ sư trong nước, mà còn sở hữu nhiều tính năng đáng chú ý như: tầm bắn xa tới 27 km, có thể tác chiến độc lập dài ngày và di chuyển linh hoạt với vận tốc khoảng 70 km/giờ.

Điểm đặc biệt của pháo tự hành PTH130-K255B bắn xa 27 km do Việt Nam chế tạo

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 11.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

Tin liên quan

Xem nhanh 12h: Kế hoạch tham ô của cựu lãnh đạo SJC | Bác sĩ hành hung khách vì bị đòi phí điều trị

Xem nhanh 12h: Kế hoạch tham ô của cựu lãnh đạo SJC | Bác sĩ hành hung khách vì bị đòi phí điều trị

Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 9.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý: Nguyên nhân vụ chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng; Kế hoạch tham ô khi gia công 10 tấn vàng của cựu Tổng giám đốc SJC; Chính phủ Pháp sụp đổ, Thủ tướng Bayrou bị phế truất;...

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh Xem nhanh 12h Bản tin Báo Thanh Niên iPhone 17 tập đoàn thuận an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận