Xem nhanh 12h: Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị đề nghị 10-11 năm tù | iPhone Air có gì đặc biệt?

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị đề nghị 10-11 năm tù

Ông Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An 10-11 năm tù

Sáng nay, TAND thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Kết thúc phần xét hỏi, tòa công bố chuyển sang phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án với các bị cáo.

Cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt 27 bị cáo phạm tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) bị đề nghị mức án 10 - 11 năm tù.

Nhóm còn lại gồm cựu lãnh đạo, cán bộ ban quản lý dự án các địa phương và nhân viên thuộc Tập đoàn Thuận An bị đề nghị thấp nhất 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 7 năm tù.

Cận cảnh pháo tự hành PTH130-K255B do Việt Nam chế tạo

Trong những ngày qua, tại Triển lãm thành tựu đất nước ở Hà Nội, một loại vũ khí do chính Việt Nam chế tạo đã thu hút rất nhiều sự chú ý, đó là pháo tự hành PTH130-K255B.

Đây không chỉ là sản phẩm của trí tuệ và bàn tay kỹ sư trong nước, mà còn sở hữu nhiều tính năng đáng chú ý như: tầm bắn xa tới 27 km, có thể tác chiến độc lập dài ngày và di chuyển linh hoạt với vận tốc khoảng 70 km/giờ.

Điểm đặc biệt của pháo tự hành PTH130-K255B bắn xa 27 km do Việt Nam chế tạo

