Xem nhanh 12h: Kế hoạch tham ô của cựu lãnh đạo SJC | Bác sĩ hành hung khách vì bị đòi phí điều trị
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Kế hoạch tham ô của cựu lãnh đạo SJC | Bác sĩ hành hung khách vì bị đòi phí điều trị

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
09/09/2025 11:58 GMT+7

Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 9.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý: Nguyên nhân vụ chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng; Kế hoạch tham ô khi gia công 10 tấn vàng của cựu Tổng giám đốc SJC; Chính phủ Pháp sụp đổ, Thủ tướng Bayrou bị phế truất;...

Xem nhanh 12h ngày 9.9 có những nội dung chính sau: 

Kế hoạch tham ô khi gia công 10 tấn vàng của cựu Tổng giám đốc SJC

Cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng bị Viện KSND tối cao truy tố về 2 tội "tham ô tài sản" và và "lợi dụng chức vụ quyền hạn" trong khi thi hành công vụ.

Bà Hằng cùng đồng phạm bị cáo buộc có hàng loạt sai phạm trong quá trình điều hành doanh nghiệp, gây thiệt hại hơn 107 tỉ đồng cho SJC. Chỉ tính riêng bà Hằng, bị can này hưởng lợi cá nhân tới 73,5 tỉ đồng.

Quá trình gia công 10 tấn vàng cho Ngân hàng Nhà nước, cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đã 'đạo diễn' kế hoạch hòng chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng.

XEM NHANH 12H 9.9 Kế hoạch tham ô của cựu Tổng giám đốc SJC | Bác sĩ đánh khách vì bị đòi phí điều trị

10:49 'Không cho khách kiểm tra hàng', shipper bị hành hung chảy máu mũi

Ngày 8.9, tin từ Công an P.An Xuyên (Cà Mau), đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ việc một shipper bị hành hung vì "không cho khách kiểm tra trước khi nhận hàng".

'Không cho khách kiểm tra hàng', shipper bị hành hung chảy máu mũi

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 6.9, ông N.M.D (40 tuổi, ngụ P. An Xuyên) nhận đơn kính chiếu hậu xe máy từ anh L.H.N (27 tuổi, shipper cùng địa phương). Khi ông D. yêu cầu được kiểm tra hàng, anh N. từ chối vì chính sách giao hàng không cho phép. Tuy nhiên, ông D. vẫn mở gói hàng và cho rằng hàng không đúng nên từ chối nhận. Hai bên xảy ra cự cãi, sau đó D. đánh vào mặt shipper khiến nạn nhân chảy máu mũi.

- Ảnh 1.

Anh shipper bị hành hung chảy máu mũi khi giao hàng

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 10.9 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

