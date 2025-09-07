Xem nhanh 12h: Đề xuất tính khoản lỗ của EVN vào giá điện | Bão số 7 dự báo tiếp tục mạnh thêm

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 7.9.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 7.9: Đề xuất tính khoản lỗ của EVN vào giá điện | Bão số 7 dự báo tiếp tục mạnh thêm

Bão số 7 có thể giật cực đại cấp 13, sóng biển cao 5 mét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay tâm bão số 7 đang ở phía bắc Biển Đông với sức gió cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 1–2 ngày tới, bão mạnh thêm, có thể đạt cấp 10, giật cấp 13.

Khám xét khẩn cấp nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh "gỗ"

Chiều 6.9.2025, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập Nguyễn Văn Mai (còn được biết đến với biệt danh Mạnh "gỗ", 51 tuổi, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi công bố quyết định triệu tập, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của Mạnh "gỗ" tại số 91, đại lộ Lê Lợi (phường Hạc Thành).

