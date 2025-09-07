Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 12h: Đề xuất tính khoản lỗ của EVN vào giá điện | Bão số 7 dự báo tiếp tục mạnh thêm
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Đề xuất tính khoản lỗ của EVN vào giá điện | Bão số 7 dự báo tiếp tục mạnh thêm

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
07/09/2025 12:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 7.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 7.9.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 7.9: Đề xuất tính khoản lỗ của EVN vào giá điện | Bão số 7 dự báo tiếp tục mạnh thêm

Bão số 7 có thể giật cực đại cấp 13, sóng biển cao 5 mét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay tâm bão số 7 đang ở phía bắc Biển Đông với sức gió cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 1–2 ngày tới, bão mạnh thêm, có thể đạt cấp 10, giật cấp 13.

Bão số 7 có thể giật cực đại cấp 13, sóng biển cao 5 mét

Khám xét khẩn cấp nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh "gỗ"

Chiều 6.9.2025, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập Nguyễn Văn Mai (còn được biết đến với biệt danh Mạnh "gỗ", 51 tuổi, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi công bố quyết định triệu tập, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của Mạnh "gỗ" tại số 91, đại lộ Lê Lợi (phường Hạc Thành).

Khám xét khẩn cấp nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh 'gỗ'

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 8.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

Tin liên quan

Xem nhanh 12h: Cảnh báo bão xuất hiện trên Biển Đông | Đề xuất giảm biểu thuế thu nhập cá nhân

Xem nhanh 12h: Cảnh báo bão xuất hiện trên Biển Đông | Đề xuất giảm biểu thuế thu nhập cá nhân

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 6.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh Xem nhanh 12h Bản tin Báo Thanh Niên Bão số 7 EVN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận