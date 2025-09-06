Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 12h: Cảnh báo bão xuất hiện trên Biển Đông | Đề xuất giảm biểu thuế thu nhập cá nhân
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Cảnh báo bão xuất hiện trên Biển Đông | Đề xuất giảm biểu thuế thu nhập cá nhân

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
06/09/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 6.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 6.9.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Công ty Asanzo hoạt động ra sao, sau khi Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Tam bị bắt?

Ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị - HĐQT Công ty Asanzo) cùng em trai sẽ bị TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vào ngày 17.9 tới.

Công ty Asanzo hoạt động ra sao, sau khi Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Tam bị bắt?

Lừa hỏi mua cháo, lén giật điện thoại của bé gái 3 tuổi

Người đàn ông vào tiệm cháo dinh dưỡng 'vờ' hỏi mua cháo, rồi giật lấy điện thoại trên tay bé gái 3 tuổi bỏ chạy.

Lừa hỏi mua cháo, lén giật điện thoại của bé gái 3 tuổi

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão, Biển Đông sóng cao 4 mét

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo sẽ mạnh lên thành bão, gây sóng cao 2 - 4 mét ở vùng biển đông bắc Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão, Biển Đông sóng cao 4 mét

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 7.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 12h: Tung tích của ông Lưu Tú Bảo | Đề xuất về nộp thuế trúng thưởng, nhận thừa kế

Xem nhanh 12h: Tung tích của ông Lưu Tú Bảo | Đề xuất về nộp thuế trúng thưởng, nhận thừa kế

Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 5.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý: Ông Lưu Tú Bảo bị bắt ở Mỹ vì dính líu ma túy, bắt cóc?; Trúng thưởng, nhận thừa kế vượt 20 triệu đồng mới nộp thuế thu nhập cá nhân; Thái Lan sẽ có thủ tướng mới trong hôm nay;...

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh 12h bản tin xem nhanh 12h dự báo thời tiết Cướp giật kẹo Kera Thùy Tiên thuế tncn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận