Xem nhanh 12h: Cảnh báo bão xuất hiện trên Biển Đông | Đề xuất giảm biểu thuế thu nhập cá nhân

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 6.9.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Công ty Asanzo hoạt động ra sao, sau khi Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Tam bị bắt?

Ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị - HĐQT Công ty Asanzo) cùng em trai sẽ bị TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vào ngày 17.9 tới.

Công ty Asanzo hoạt động ra sao, sau khi Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Tam bị bắt?

Lừa hỏi mua cháo, lén giật điện thoại của bé gái 3 tuổi

Người đàn ông vào tiệm cháo dinh dưỡng 'vờ' hỏi mua cháo, rồi giật lấy điện thoại trên tay bé gái 3 tuổi bỏ chạy.

Lừa hỏi mua cháo, lén giật điện thoại của bé gái 3 tuổi

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão, Biển Đông sóng cao 4 mét

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo sẽ mạnh lên thành bão, gây sóng cao 2 - 4 mét ở vùng biển đông bắc Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão, Biển Đông sóng cao 4 mét

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 7.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.