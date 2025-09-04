Nhiều người khai Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam yêu cầu nhân viên bỏ trốn, chu cấp 30 triệu/tháng

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về 2 tội "buôn lậu" hàng hóa giá trị 414,7 triệu đồng, và "trốn thuế" hơn 15,7 tỉ đồng. Bị can Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty Asanzo, em trai của ông Tam) cũng bị truy tố về tội "trốn thuế".

Lò nướng điện gắn nhãn mác Asanzo do Công ty Sa Huỳnh nhập nhưng khai báo là "linh kiện lắp ráp lò nướng thủy tinh" ẢNH DO HẢI QUAN CUNG CẤP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH VI PHẠM

Chu cấp 30 triệu đồng/tháng để bỏ trốn?

Ông Tam bị cáo buộc dùng Công ty Sa Huỳnh để nhập lậu 1.300 chiếc lò nướng cho Công ty Asanzo.

Trong quá trình điều tra, ông Trương Ngọc Liêm (Giám đốc Công ty Sa Huỳnh) khai Công ty Sa Huỳnh là do ông Phạm Văn Tam làm chủ, mục đích lập Công ty Sa Huỳnh là để nhập lô hàng lò nướng thủy tinh cho Công ty Asanzo.

Khi cơ quan công an mời làm việc, sợ bị phát hiện, ông Tam đã chỉ đạo ông Liêm né tránh và chu cấp 30 triệu đồng/tháng cho ông thông qua tài khoản của bà Ngô Thị Hiền (vợ ông Liêm).

Đối với lời khai này, cơ quan chức năng đã thu thập nhiều tài liệu như sao kê tài khoản, phục hồi, trích xuất dữ liệu điện thoại di động, lời khai của người liên quan…

Trong đó, kết quả sao kê tài khoản của bà Ngô Thị Hiền (vợ ông Liêm) thể hiện trong khoảng thời gian từ tháng 7.2019 - 5.2020, tài khoản này nhận số tiền 30 triệu đồng/tháng, tổng số tiền đã nhận là 360 triệu đồng, do các cá nhân là nhân viên của Công ty Asanzo chuyển vào.

Bên cạnh lời khai của ông Liêm, cơ quan chức năng cũng thu thập dữ liệu điện thoại của ông Tam, ông Liêm… thể hiện một số nội dung trao đổi giữa số điện thoại của Liêm và số điện thoại do ông Tam sử dụng; nội dung trao đổi giữa Liêm và số điện thoại do ông Lê Hải Dương (nguyên là nhân viên quản lý bộ phận bảo hành của Công ty Asanzo) sử dụng, liên quan đến việc ông Tam yêu cầu Liêm lẩn tránh cơ quan điều tra và hằng tháng chu cấp số tiền 30 triệu đồng cho Liêm sau khi sự việc bị phát hiện.

Thông tin dữ liệu phục hồi thể hiện, ông Liêm có cung cấp thông tin tài khoản mang tên Ngô Thị Hiền, để ông Phạm Văn Tam chuyển tiền cho Liêm.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu thập được bản cam kết đề ngày 19.8.2021 do Liêm viết, có nội dung cam kết từ ngày 11.7.2018 - 6.11.2018, Công ty Sa Huỳnh không liên quan đến Công ty Asanzo (gửi cho Lê Hải Dương để báo lại cho Phạm Văn Tam xem nội dung và Phạm Văn Tam yêu cầu Liêm sửa lại ngày viết cam kết). Tuy nhiên, ông Phạm Văn Tam không thừa nhận.

Hỗ trợ vì thấy hoàn cảnh khó khăn

Theo cáo trạng, ông Tam thừa nhận sử dụng số điện thoại 0909.799.xxx (chủ đăng ký thuê bao là Công ty Asanzo) từ năm 2003 đến khi bị khởi tố, và sử dụng số điện thoại này để đăng ký WhatsApp được một thời gian thì không sử dụng ứng dụng này nữa.

Thời điểm xảy ra sự việc Công ty Sa Huỳnh, ông Tam có liên lạc với ông Liêm (nhân viên cũ của công ty) để hỏi thông tin do sợ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Nhưng ông Tam xác định mình không phải là chủ Công ty Sa Huỳnh, không xúi giục Liêm bỏ trốn, né tránh cơ quan công an khi bị mời làm việc, không biết bản cam kết ghi ngày 19.8.2021 do Liêm viết tay.

Đối với việc chuyển tiền cho ông Liêm trong thời gian Liêm bỏ trốn, ông Phạm Văn Tam khai đầu năm 2018, Ngô Thị Hiền (vợ Liêm) xin vào làm việc tại xưởng sản xuất Công ty Asanzo ở quận Bình Tân cũ, làm nhân viên bán thời gian, không có hợp đồng lao động và làm được khoảng 2 tháng thì nghỉ ra ngoài mở tiệm cắt tóc.

Do Hiền là nhân viên cũ, gặp khó khăn nên ông Tam hỗ trợ tiền hằng tháng cho Hiền, việc hỗ trợ này không liên quan đến ông Trương Ngọc Liêm và Công ty Sa Huỳnh.

Nhân viên, vợ cũ khai ông Phạm Văn Tam yêu cầu chuyển tiền

Trong khi đó, ông Lê Hải Dương lại khai rằng trong thời gian làm việc tại Công ty Asanzo, ông Tam có nói cho Dương biết là có lô hàng của công ty đang bị hải quan giữ lại, chưa cho thông quan, nên cần tìm người đứng ra làm việc để lấy lô hàng ra. Dương nói lại cho Trương Ngọc Liêm (làm chung bộ phận) nghe thì Liêm nói để mình đứng ra làm việc với cơ quan hải quan để lấy lô hàng sai phạm ra cho công ty và trao đổi trực tiếp với ông Tam.

Sau khi Liêm làm việc với hải quan, Liêm nói lại cho Dương biết lô hàng này là của Công ty Sa Huỳnh (không phải của Công ty Asanzo).

Tháng 7.2019, liên quan đến sự việc Công ty Sa Huỳnh, ông Phạm Văn Tam có trao đổi với Dương và Liêm, ông Tam yêu cầu Liêm đi du lịch một khoảng thời gian để né tránh cơ quan công an, đợi công ty xử lý ổn thỏa rồi quay về. Công ty sẽ chịu mọi chi phí (trả lương) cho Liêm trong thời gian trốn tránh.

Trong thời gian Liêm trốn, Dương có liên lạc với Liêm. Theo yêu cầu của Tam, Liêm cung cấp số tài khoản cho Dương để Dương chuyển lại cho Tam, Tam đã chuyển tiền cho Liêm thông qua tài khoản này trong thời gian Liêm trốn. Mỗi tháng Tam chu cấp cho Liêm số tiền 30 triệu đồng.

Dương xác định bản cam kết ghi ngày 19.8.2021 là do Liêm viết theo yêu cầu của ông Tam, Liêm gửi cho Dương xem, Dương gửi lại cho Tam xem nội dung, sau đó Tam yêu cầu Liêm sửa lại ngày viết cam kết. Dương không rõ mục đích của Tam khi yêu cầu Liêm viết bản cam kết này.

Bà Nguyễn Thị Hiền (nguyên là thủ quỹ Công ty Asanzo, vợ cũ của ông Tam) khai, theo chỉ đạo của ông Tam, từ tháng 7.2019 - 5.2020, hằng tháng Hiền đưa khoảng 20 - 30 triệu đồng cho nhân viên Công ty Asanzo để nộp vào tài khoản do ông Tam cung cấp. Bà Hiền không biết mục đích chuyển tiền và cũng không quen biết ai tên Ngô Thị Hiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho Phạm Văn Tam đối chất với Trương Ngọc Liêm, Lê Hải Dương, Nguyễn Thị Hiền, kết quả các bên vẫn giữ nguyên lời khai.