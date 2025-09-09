Kế hoạch tham ô khi gia công 10 tấn vàng của cựu Tổng giám đốc SJC

Cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng bị Viện KSND tối cao truy tố về 2 tội tham ô tài sản và và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Hằng cùng đồng phạm bị cáo buộc có hàng loạt sai phạm trong quá trình điều hành doanh nghiệp, gây thiệt hại hơn 107 tỉ đồng cho SJC. Chỉ tính riêng bà Hằng, bị can này hưởng lợi cá nhân tới 73,5 tỉ đồng.

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng ẢNH: THÀNH NHÂN

Ký lùi văn bản 3 năm để tham ô vàng

Cáo trạng cho thấy, tháng 5.2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có chủ trương giao SJC gia công 10 tấn vàng nguyên liệu.

Theo quy định của SJC ban hành năm 2021, định mức hao hụt sản xuất vàng miếng số lượng từ 1001 sản phẩm trở lên là 0,00007 chỉ/sản phẩm. Tuy nhiên, bà Hằng chỉ đạo kế toán trưởng soạn thảo văn bản gửi NHNN, báo giá định mức hao hụt lên tới 0,0005 chỉ/sản phẩm, cao gấp hơn 7 lần.

Để hợp thức việc nâng khống định mức hao hụt, bà Hằng chỉ đạo cấp dưới xây dựng quy định về định mức hao hụt mới, lùi ngày về năm 2021, rồi trình bà Hằng ký ban hành.

Từ tháng 6 - 8.2024, NHNN giao cho SJC 2 đợt tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng. SJC áp dụng định mức hao hụt là 0,0005 chỉ/sản phẩm, cấp cho xưởng vàng tổng cộng 133,33 lượng vàng hao hụt.

Căn cứ vào số lượng hao hụt thực tế, bị can Đoàn Lê Thanh, tổ trưởng tổ nấu vàng của SJC, tính toán lấy ra phần vàng hao hụt dôi dư, đưa cho Trần Tấn Phát, Phó giám đốc Xưởng vàng Tân Thuận.

Kết quả điều tra xác định, ông Thanh đã giao cho ông Phát 91 lượng vàng. Ông Phát chuyển số vàng này cho xưởng vàng để sản xuất thành vàng nhẫn SJC loại 5 chỉ, đưa cho bà Hằng.

91 lượng vàng nêu trên có trị giá hơn 7 tỉ đồng. Bà Hằng giữ lại 68 lượng cho bản thân, ông Phát giữ 13 lượng để nộp hao hụt, phần còn lại chia cho ông Phát và một số cá nhân khác.

Vẫn theo cáo trạng, kết thúc 2 đợt gia công vàng miếng cho NHNN, xưởng vàng của SJC thực hiện quét đãi định kỳ và thu hồi được 4,8 lượng vàng 9999. Ông Thanh dùng số vàng này cộng với 13 lượng giữ lại trước đó đưa cho ông Thanh nấu thành 3 cục vàng nhỏ, rồi đưa cho bà Hằng.

Cựu Tổng giám đốc SJC sau đó đưa cho cấp dưới để bán cho Phòng Kinh doanh nữ trang sỉ, thu được hơn 1,3 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng kết luận, tổng số vàng mà bà Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt trong 2 đợt gia công là 95,8 lượng, trị giá hơn 8,4 tỉ đồng. Trong đó, cá nhân bà Hằng chiếm hưởng 85,8 lượng, trị giá hơn 6,6 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định có nhiều sai phạm xảy ra tại SJC (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Thấy chi nhánh làm ăn có lãi bèn "rút ruột" đút túi

Viện KSND tối cao còn xác định, cuối tháng 3.2024, nhận thấy SJC chi nhánh miền Trung kinh doanh có lãi, cựu Tổng giám đốc Lê Thúy Hằng chỉ đạo giám đốc chi nhánh này là Hoàng Lệ Huê rút bớt lãi bằng cách điều chỉnh chứng từ, tạo khoản lỗ. Phần tiền chênh lệch rút ra sẽ chuyển một phần cho bà Hằng, phần còn lại để bà Huê và chi nhánh sử dụng.

Thực hiện chủ trương của cấp trên, bà Huê chỉ đạo cấp dưới lập "khống" phiếu mua vàng với giá cao và hóa đơn bán vàng với giá thấp; hoặc chỉnh sửa, hủy chứng từ mua vàng giá thấp, lập lại chứng từ mua vàng giá cao.

Cuối mỗi ngày, nhân viên dưới quyền của bà Huê tập hợp toàn bộ số chứng từ, đóng dấu "đã chi tiền" vào phiếu mua hàng và "đã thu tiền" vào hóa đơn bán hàng lập "khống", rút số tiền chênh lệch đưa cho bà Huê.

Bằng phương thức, thủ đoạn đã nêu, từ tháng 4 - 6.2024, bà Huê cùng các nhân viên tại SJC chi nhánh miền Trung sử dụng thông tin của 121 khách hàng để lập "khống" 139 phiếu mua hàng, mua 3.815 lượng vàng giá cao với tổng giá trị hơn 320 tỉ đồng.

Đồng thời, các bị can sử dụng thông tin của 170 khách hàng để lập "khống" 200 hóa đơn điện tử bán hàng, bán 3.815 lượng vàng với giá thấp, tổng giá trị hơn 317 tỉ đồng, tạo khoản lỗ, chiếm đoạt của chi nhánh hơn 3,1 tỉ đồng.

Nhóm này còn hủy bỏ 8 phiếu mua hàng thực tế của 8 khách hàng, rồi lập lại 8 phiếu mới, mua 139,2 lượng vàng với giá cao hơn, qua đó chiếm đoạt của chi nhánh hơn 116 triệu đồng.

Tổng cộng, số tiền các bị can chiếm đoạt của SJC chi nhánh miền Trung là hơn 3.2 tỉ đồng. Trong đó, bà Huê chuyển cho bà Hằng hơn 2,1 tỉ đồng, bản thân bà Huê chiếm hưởng hơn 866 triệu đồng, còn lại chia cho các nhân viên.