Cựu Tổng giám đốc SJC tham ô, gây thiệt hại gần trăm tỉ đồng

Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố vụ án liên quan đến các sai phạm xảy ra tại SJC.

Trong số này, bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc SJC bị truy tố về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng các tội danh trên còn có bị can Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc xưởng vàng SJC; Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng; Hoàng Lệ Huê, Giám đốc SJC chi nhánh miền Trung; Đoàn Lê Thanh, Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận.

5 bị can bị truy tố về tội tham ô tài sản gồm: Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng SJC; Nguyễn Thị Lộc, Kế toán SJC chi nhánh miền Trung; Nguyễn Thị Thu Hiền, cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương...

Ngoài ra, 6 bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng.

Bị can Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc SJC ẢNH: THÀNH NHÂN

Nội dung vụ án cho thấy, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC hai đợt với tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng SJC.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo giám đốc và phó giám đốc xưởng vàng lập tờ trình khống nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Nữ bị can còn chỉ đạo kế toán trưởng SJC soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công.

Đồng thời, phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng.

Trong đó số vàng bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng là hơn 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỉ.

Bà Hằng còn chỉ đạo để Hoàng Lệ Huê lập "khống", lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt số tiền 3,2 tỉ đồng của SJC Chi nhánh miền Trung.

Trong đó bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng 2,1 tỉ đồng.

Gây thiệt hại gần trăm tỉ đồng

Vẫn theo cáo buộc, bà Hằng lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc SJC để mua, chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Phó giám đốc xưởng vàng Trần Tấn Phát, chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Hành vi trên của bà Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước 74,8 tỉ đồng, hưởng lợi trái phép 64 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Hành vi trên gây thiệt hại tài sản nhà nước 15 tỉ đồng, bà Hằng hưởng lợi 6,6 tỉ đồng.

Nữ bị can cũng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng; Hoàng Lệ Huê, Giám đốc SJC chi nhánh miền Trung và Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC, chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Do đó, từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8.2024, SJC chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh miền Trung và Phòng kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản nhà nước 5,7 tỉ đồng, cá nhân bà Hằng hưởng lợi 2,8 tỉ đồng.

Viện kiểm sát xác định, tổng cộng, hành vi của cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân 73,5 tỉ đồng.