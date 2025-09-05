Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng tăng kỷ lục trong phiên giao dịch Mỹ, SJC rao bán 150 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/09/2025 20:50 GMT+7

Tối 5.9, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao kỷ lục sau khi Mỹ công bố dữ liệu kinh tế không mấy khả quan. Giá vàng trong nước cũng tăng cao, đặc biệt có người rao bán mức giá 150 triệu đồng/lượng vàng miếng SJC trên chợ mạng.

Bước vào phiên giao dịch Mỹ (đêm 5.9), giá vàng thế giới có xu hướng giảm về 3.546 USD/ounce nhưng sau đó đột ngột tăng mạnh lên 3.586,9 USD/ounce. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của kim loại quý. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ, giá vàng đã tăng hơn 1%, nâng tổng mức tăng trong 30 ngày qua lên 6%, tương đương hơn 201 USD/ounce. Trong vòng 1 năm qua, giá vàng đã tăng tổng cộng 1.062 USD/ounce, hơn 42%.

Giá vàng tăng kỷ lục trong phiên giao dịch Mỹ, SJC rao bán 150 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Xuất hiện mức giá 150 triệu đồng/lượng vàng miếng SJC

ẢNH: NGỌC THẮNG

Vàng tăng giá mạnh đến từ số liệu kinh tế Mỹ vừa công bố khá xấu. Theo Cục Thống kê lao động, bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ chỉ tăng 22.000 việc làm trong tháng trước. Con số này thấp hơn đáng kể so với dự báo chung, vì các nhà kinh tế dự kiến mức tăng việc làm khoảng 75.000 việc làm. Cùng lúc đó, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng cao, lên tới 4,3%, tăng so với mức 4,2% của tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp tăng theo đúng dự báo chung. Số liệu này càng khẳng định dự báo về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Giá vàng trên các diễn đàn cũng được các thành viên đẩy lên cao. Vàng miếng SJC được rao bán với giá "khủng" với 148,6 triệu đồng/lượng, có thành viên còn rao bán 150 triệu đồng/lượng (có giấy tờ). Trong khi đó, các công ty kinh doanh vàng chốt giá vàng miếng SJC cuối ngày 5.9 ở mức 132,9 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 134,4 triệu đồng. Còn vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được rao bán với giá 130,8 - 132 triệu đồng mỗi lượng, giá này cao hơn giá Công ty Bảo Tín Minh Châu công bố từ 1 - 2 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh lên mức kỷ lục mới, vượt xa 134 triệu đồng một lượng.

Vàng rao bán 142 triệu đồng/lượng trên mạng

