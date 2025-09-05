Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 5.9.2025: Bất ngờ SJC tăng vọt, vượt xa 134 triệu dù thế giới giảm

An Yến
An Yến
05/09/2025 08:48 GMT+7

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh lên mức kỷ lục mới, vượt xa 134 triệu đồng một lượng.

Sáng 5.9, giá vàng thế giới quay đầu giảm xuống 3.552 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 6 USD. Ngược lại, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng, đưa giá mua lên 132,9 triệu đồng mỗi lượng và bán ra lên 134,4 triệu đồng. Đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng SJC.

Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 113,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Do tăng ngược chiều nên mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới gần 21 triệu đồng. 

Giá vàng hôm nay 5.9.2025: Bất ngờ SJC tăng vọt, vượt xa 134 triệu dù thế giới giảm- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 5.9 trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng 500.000 đồng khi mua vào lên 126,7 triệu đồng, bán ra 129,2 triệu đồng; Doji cũng tăng 500.000 đồng, đưa giá mua lên 126,8 triệu đồng và bán ra 129,8 triệu đồng… Hiện mỗi lượng vàng nhẫn cao hơn thế giới trên 16 triệu đồng.

Giá vàng thế giới đi xuống sau khi lên kỷ lục do nhiều nhà đầu tư gia tăng chốt lời. Liên tiếp trong hai ngày 3 - 4.9, quỹ đầu tư ETF về vàng lớn nhất thế giới - SPDR Gold Shares - bán ròng khoảng 8,6 tấn vàng sau khi có 6 phiên mua vào trước đó. Dù vậy, Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá vàng sẽ còn tiếp tục lập đỉnh mới. Ngân hàng này nhấn mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn đang được thúc đẩy bởi các yếu tố bất định kéo dài, đặc biệt là lo ngại về chính sách thuế quan và sự độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Báo cáo công bố hôm qua cho thấy, số người Mỹ lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh hơn dự báo trong tuần trước. Số lượng việc làm mới mở ra yếu hơn dự kiến càng củng cố kỳ vọng về khả năng Fed sẽ sớm hạ lãi suất. Một số quan chức Fed đã phát biểu về những lo ngại khi thị trường lao động tiếp tục củng cố niềm tin của họ rằng việc hạ lãi suất vẫn còn nằm trong tầm tay của ngân hàng trung ương. Lãi suất thấp thường thúc đẩy giá vàng đi lên.

