Giá vàng hôm nay 1.9.2025: Thế giới lao dốc, trong nước vẫn neo cao

Giá vàng thế giới giảm 11 USD, xuống 3.438 USD/ounce trong ngày đầu tiên của tháng 9. Dù vậy, vàng kết thúc tháng 8 ở mức cao, tăng hơn 2,3%, gần với giá kỷ lục 3.500 USD/ounce. Trong bài phát biểu vào thứ sáu tuần trước tại hội nghị chuyên đề thường niên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, sự thay đổi cán cân rủi ro trong nền kinh tế có thể đảm bảo việc điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Giá vàng SJC ở mức cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Một số nhà kinh tế nhận xét, lập trường của ông Powell đã được xác nhận vào thứ sáu khi áp lực lạm phát tăng lên phù hợp với dự báo. Bộ Thương mại Mỹ báo cáo, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động và là thước đo lạm phát ưa thích của Fed đã tăng 2,9% trong 12 tháng tính đến tháng 7.

Trong tuần này, một số thông tin kinh tế của Mỹ công bố sẽ tác động đến giá vàng như chỉ số PMI sản xuất của ISM, số lượng việc làm tại JOLTS, bảng lương phi nông nghiệp của ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, chỉ số PMI dịch vụ của ISM, bảng lương phi nông nghiệp…

Tại thị trường nội địa, giá vàng miếng SJC trong nước ở mức cao. Trên các diễn đàn vàng, một số thành viên vẫn rao mua giá 132 - 132,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji… cũng neo cao trước khi đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh. Giá mua vào 129,1 triệu đồng, bán ra 130,6 triệu đồng. Kết thúc tháng 8, giá vàng miếng SJC tăng 9,2 triệu đồng/lượng, tương đương 7,6%.