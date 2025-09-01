Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 1.9.2025: Thế giới lao dốc, trong nước vẫn neo cao

Thanh Xuân
Thanh Xuân
01/09/2025 08:54 GMT+7

Giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng vàng miếng SJC trên thị trường tự do vẫn neo ở mức cao do đang trong kì nghỉ lễ.

Giá vàng thế giới giảm 11 USD, xuống 3.438 USD/ounce trong ngày đầu tiên của tháng 9. Dù vậy, vàng kết thúc tháng 8 ở mức cao, tăng hơn 2,3%, gần với giá kỷ lục 3.500 USD/ounce. Trong bài phát biểu vào thứ sáu tuần trước tại hội nghị chuyên đề thường niên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, sự thay đổi cán cân rủi ro trong nền kinh tế có thể đảm bảo việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. 

Giá vàng hôm nay 1.9.2025: Thế giới lao dốc, rủi ro vàng trong nước- Ảnh 1.

Giá vàng SJC ở mức cao

ẢNH: NGỌC THẮNG

Một số nhà kinh tế nhận xét, lập trường của ông Powell đã được xác nhận vào thứ sáu khi áp lực lạm phát tăng lên phù hợp với dự báo. Bộ Thương mại Mỹ báo cáo, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động và là thước đo lạm phát ưa thích của Fed đã tăng 2,9% trong 12 tháng tính đến tháng 7.

Trong tuần này, một số thông tin kinh tế của Mỹ công bố sẽ tác động đến giá vàng như chỉ số PMI sản xuất của ISM, số lượng việc làm tại JOLTS, bảng lương phi nông nghiệp của ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, chỉ số PMI dịch vụ của ISM, bảng lương phi nông nghiệp…

Tại thị trường nội địa, giá vàng miếng SJC trong nước ở mức cao. Trên các diễn đàn vàng, một số thành viên vẫn rao mua giá 132 - 132,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji… cũng neo cao trước khi đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh. Giá mua vào 129,1 triệu đồng, bán ra 130,6 triệu đồng. Kết thúc tháng 8, giá vàng miếng SJC tăng 9,2 triệu đồng/lượng, tương đương 7,6%.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 31.8.2025: Liên tiếp lập kỷ lục thì người mua lãi bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 31.8.2025: Liên tiếp lập kỷ lục thì người mua lãi bao nhiêu?

Giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới và ghi nhận mức tăng 4 triệu đồng chỉ trong một tuần.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng Mỹ Lạm phát Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận