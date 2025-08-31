Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 31.8.2025: Liên tiếp lập kỷ lục thì người mua lãi bao nhiêu?

An Yến
An Yến
31/08/2025 07:26 GMT+7

Giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới và ghi nhận mức tăng 4 triệu đồng chỉ trong một tuần.

Giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới trong tuần này. Hiện Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng 129,1 triệu đồng, bán ra 130,6 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC tăng lên 1,5 triệu đồng thay vì chỉ 1 triệu đồng/lượng như cuối tuần qua. Do vậy, người mua vàng miếng sau một tuần chỉ còn lãi 2,5 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng lập kỷ lục mới khi mua vào 122,5 triệu đồng và bán ra 125 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng sau một tuần. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC giữ nguyên ở mức 2,5 triệu đồng mỗi lượng nên người mua vào sau một tuần lãi thấp hơn vàng miếng, chỉ đạt 1,5 triệu đồng. Riêng ở các công ty khác như Bảo Tín Minh Châu mua vàng nhẫn 122,6 triệu đồng, bán ra 125,6 và giữ nguyên chênh lệch giá mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua chỉ có lãi 1 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 31.8.2025: Liên tiếp lập kỷ lục thì người mua lãi bao nhiêu?- Ảnh 1.

Giá vàng tăng 4 triệu đồng trong tuần

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới trong tuần liên tục tăng cao, lên 3.446,5 USD/ounce, hơn cuối tuần trước 76,2 USD. Kim loại quý đánh dấu tháng tăng tốt nhất kể từ tháng 4, sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) có thể sẽ hạ lãi suất vào tháng tới.

Cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng tuần tới với 14 nhà phân tích thì vẫn có nhiều ý kiến cho rằng vàng tiếp tục tăng. Cụ thể, có đến 12 người, tương ứng 86% dự báo giá vàng sẽ tăng và 2 người còn lại, tương ứng 14% nhận định vàng đi ngang. Đáng chú ý, không có nhà phân tích nào cho rằng vàng sẽ giảm.

Tương tự, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 179 nhà đầu tư cá nhân thì có 121 người, chiếm 68% dự báo giá vàng tăng. Ngược lại, có 30 người, tương ứng 17% nhận định vàng đi xuống và 28 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 16% cho rằng kim loại quý đi ngang.

