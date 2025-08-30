Giá vàng hôm nay 30.8.2025: Xô đổ mọi kỉ lục, tiến lên mốc 131 triệu đồng/lượng

Sáng 30.8, giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 3.446,5 USD, cao hơn hôm qua 36,5 USD. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 110,12 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Trong nước, giá vàng cũng xô đổ mọi kỷ lục từ trước đến nay khi tiến lên đỉnh lịch sử. Giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 1,3 triệu đồng, đưa chiều mua vào lên 129,1 triệu đồng và bán ra lên 130,6 triệu đồng mỗi lượng. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới gần 20,5 triệu đồng.

Giá vàng sáng 30.8 tiếp tục lập kỷ lục mới, vượt xa 130 triệu đồng một lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 1,5 triệu đồng khi mua vào lên 122,5 triệu đồng, bán ra 125 triệu đồng và cũng ghi nhận kỷ lục mới. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng nhẫn lên 122,5 triệu đồng và bán ra 125,5 triệu đồng… Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại công ty SJC là 2,5 triệu đồng/lượng và tại nhiều doanh nghiệp khác 3 triệu đồng. Điều này tương ứng người mua vào sẽ bị lỗ ngay 3 triệu đồng mỗi lượng.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày 29.7 (theo giờ Mỹ), chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng - tháng 7 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với tháng 6. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 2 tới nay. Nhưng chỉ số PCE tổng thể tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo của các chuyên gia. Chỉ số PCE thường được Cục Dự trữ liên bang (Fed) sử dụng làm công cụ dự báo chính trong các quyết định chính sách tiền tệ.

Thống đốc Fed Christopher Waller tái khẳng định quan điểm ủng hộ giảm lãi suất trong phát biểu vào ngày 28.8, thậm chí còn cho biết ông sẵn sàng xem xét một động thái lớn hơn nếu dữ liệu thị trường lao động tiếp tục suy yếu. Thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp tháng tới. Lãi suất giảm thường là thông tin tích cực đẩy giá vàng đi lên.



