Giá vàng hôm nay 29.8.2025: Tiếp tục xác lập kỷ lục mới gần sát 130 triệu đồng

Sáng 29.8, giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 3.410 USD/ounce, cao hơn hôm qua gần 14 USD. Kim loại quý đạt mức cao nhất trong hơn 1 tháng qua. Trong nước, giá vàng cũng lập kỷ lục mới trong lịch sử. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng thêm 400.000 đồng, đưa giá mua lên 127,4 triệu đồng và bán ra 128,9 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng, mua vào lên 120,6 triệu đồng, bán ra lên 123,1 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng chiều mua vào thêm 800.000 đồng, lên 121 triệu đồng nhưng chiều bán ra chỉ tăng 100.000 đồng, lên 123,3 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng mua vào 120,3 triệu đồng và bán ra 123,3 triệu đồng… Chênh lệch mua bán vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao trên 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 29.8 tiếp tục xác lập kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới lên cao sau khi đồng USD đi xuống. Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 28.8, GDP quý 2/2025 tăng trưởng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, tốt hơn so với ước tính ban đầu là 3% và dự báo tăng 3,1% của Dow Jones. Đặc biệt, chỉ số về doanh số bán hàng cuối cùng cho khu vực tư nhân trong nước tăng 1,9%, vượt dự báo trước đó 1,2%. Đây là thước đo quan trọng theo dõi tổng chi tiêu của người dân và doanh nghiệp Mỹ mà không tính đến chi tiêu chính phủ và hoạt động xuất nhập khẩu. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thường chú ý đến chỉ số này vì nó phản ánh chính xác sức mạnh tiêu dùng nội địa thực sự, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như thuế quan hay chi tiêu của chính phủ.

Theo một số nhà phân tích, kinh tế Mỹ tăng trưởng tích cực có thể thúc đẩy Fed giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9. Nếu lãi suất của Mỹ giảm nhanh và duy trì ở mức thấp trong thời gian dài hơn thì sẽ khiến giá vàng có cơ hội duy trì ở mức cao.