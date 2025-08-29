Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 29.8.2025: Tiếp tục xác lập kỷ lục mới gần sát 130 triệu đồng

An Yến
An Yến
29/08/2025 08:47 GMT+7

Giá vàng trong nước giữ đà tăng và xác lập kỷ lục mới khi tiến gần sát 130 triệu đồng mỗi lượng.

Sáng 29.8, giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 3.410 USD/ounce, cao hơn hôm qua gần 14 USD. Kim loại quý đạt mức cao nhất trong hơn 1 tháng qua. Trong nước, giá vàng cũng lập kỷ lục mới trong lịch sử. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng thêm 400.000 đồng, đưa giá mua lên 127,4 triệu đồng và bán ra 128,9 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng, mua vào lên 120,6 triệu đồng, bán ra lên 123,1 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng chiều mua vào thêm 800.000 đồng, lên 121 triệu đồng nhưng chiều bán ra chỉ tăng 100.000 đồng, lên 123,3 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng mua vào 120,3 triệu đồng và bán ra 123,3 triệu đồng… Chênh lệch mua bán vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao trên 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 29.8.2025: Tiếp tục xác lập kỷ lục mới gần sát 130 triệu đồng- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 29.8 tiếp tục xác lập kỷ lục mới

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới lên cao sau khi đồng USD đi xuống. Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 28.8, GDP quý 2/2025 tăng trưởng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, tốt hơn so với ước tính ban đầu là 3% và dự báo tăng 3,1% của Dow Jones. Đặc biệt, chỉ số về doanh số bán hàng cuối cùng cho khu vực tư nhân trong nước tăng 1,9%, vượt dự báo trước đó 1,2%. Đây là thước đo quan trọng theo dõi tổng chi tiêu của người dân và doanh nghiệp Mỹ mà không tính đến chi tiêu chính phủ và hoạt động xuất nhập khẩu. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thường chú ý đến chỉ số này vì nó phản ánh chính xác sức mạnh tiêu dùng nội địa thực sự, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như thuế quan hay chi tiêu của chính phủ.

Theo một số nhà phân tích, kinh tế Mỹ tăng trưởng tích cực có thể thúc đẩy Fed giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9. Nếu lãi suất của Mỹ giảm nhanh và duy trì ở mức thấp trong thời gian dài hơn thì sẽ khiến giá vàng có cơ hội duy trì ở mức cao.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 28.8.2025: Phá kỷ lục cũ, SJC tăng lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay 28.8.2025: Phá kỷ lục cũ, SJC tăng lập kỷ lục mới

Giá vàng miếng và nhẫn cùng tăng giá lên mức cao kỷ lục vào sáng 28.8. Kim loại quý thế giới quay lại mức cao nhất trong vòng 2 tuần qua.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng miếng vàng nhẫn FED Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận