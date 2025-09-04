Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 4.9.2025: Tăng vùn vụt lập kỷ lục mới 134 triệu đồng

An Yến
04/09/2025 08:45 GMT+7

Giá vàng thế giới lẫn trong nước tiếp tục đồng loạt tăng cao và xác lập kỷ lục mới.

Sáng 4.9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng thêm 500.000 đồng, đưa giá mua vào lên 132,4 triệu đồng mỗi lượng và bán ra lên 133,9 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn trên thị trường cũng tăng sốc lên kỷ lục mới khi bán ra sát 130 triệu đồng. 

Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng 700.000 đồng mua vào 126,2 triệu đồng, bán ra 128,7 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 1,1 triệu đồng khi mua vàng nhẫn lên 126,9 triệu đồng, bán ra 129,9 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 4.9.2025: Tăng vùn vụt lập kỷ lục mới 134 triệu đồng- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 4.9 tiếp tục xác lập kỷ lục mới sát 134 triệu đồng một lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới cũng tiếp tục tăng mạnh lên 3.558 USD/ounce, cao hơn hôm qua 15 USD và là mức cao nhất của kim loại quý từ trước đến nay. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 113,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 20,2 triệu đồng.

Kim loại quý giữ đà tăng khi chính phủ Mỹ báo cáo rằng số vị trí tuyển dụng trong tháng 7 giảm mạnh hơn so với dự báo. Sau báo cáo này, nhà đầu tư đã nâng cao dự báo khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 16 - 17.9. Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư tăng xác suất Fed giảm lãi suất 0,25% từ 92% trước báo cáo lên 98%. Hôm qua, Thống đốc Fed - Christopher Waller đã nhắc lại lời kêu gọi hạ lãi suất trong tháng này. Ông cũng cho biết, tốc độ ngân hàng trung ương hạ lãi suất sau cuộc họp đó sẽ phụ thuộc vào những diễn biến tiếp theo của nền kinh tế.

Thị trường tài chính đang chờ báo cáo việc làm ADP và dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sẽ công bố vào hôm nay 4.9 (theo giờ Mỹ) cũng cũng như báo cáo việc làm chính thức hằng tháng công bố vào ngày 5.9. Những số liệu này sẽ có tác động đến chính sách tiền tệ sắp tới của Fed, từ đó ảnh hưởng đến giá vàng...

