Giá vàng nhẫn tăng cao kỉ lục

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mỗi lượng vàng nhẫn 4 số 9 thêm 400.000 đồng, nâng tổng mức tăng trong buổi sáng 3 triệu đồng, lên 125,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 128,1 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu có mức giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, mua vào 126 triệu đồng, bán ra 129 triệu đồng, tăng mỗi lượng thêm 300.000 đồng, đưa tổng mức tăng trong buổi sáng lên 1,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng thêm 100.000 đồng, nâng tổng mức tăng trong vài giờ sáng lên 1 triệu đồng, mua vào 125,3 triệu đồng, bán ra 128,3 triệu đồng. Tập đoàn Doji tăng 300.000 đồng mỗi lượng, lên 125,8 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 128,8 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tăng cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng miếng SJC cũng duy trì ở mức cao kỷ lục. Công ty SJC, Doji.. bán ra lên 133,4 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 131,9 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 131,4 triệu đồng, bán ra 133,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 131 triệu đồng, bán ra 133,4 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua thêm 400.000 đồng, lên 132,4 triệu đồng/lượng, bán ra 133,4 triệu đồng. Công ty Mi Hồng là đơn vị có giá mua vàng miếng cao nhất hiện nay. So với đầu tháng 8, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm 13 triệu đồng/lượng. Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC vẫn tiếp tục tăng lên 135,5 - 136 triệu đồng. Tốc độ đẩy giá vàng miếng SJC chưa có điểm dừng khi các công ty kinh doanh bán vàng nhỏ giọt.

Dù giá ở mức đỉnh nhưng lượng người mua vàng vẫn chưa dừng lại. Nhiều khách hàng đến Công ty SJC (TP.HCM) mua vàng trong sáng 3.9 thế nhưng công ty bán hạn chế mỗi khách hàng 1 lượng vàng, 1 chỉ vàng. Trong khi đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu báo tạm hết nhẫn trơn, vàng miếng nhưng vẫn giao dịch vàng nữ trang bình thường.

Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn thế giới 20,4 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn khoảng 16 triệu đồng/lượng. Kim loại quý trên thị trường thế giới giảm 8 USD/ounce, xuống còn 3.535 USD/ounce. Thông thường khi giá vàng trong nước đắt hơn thế giới ở mức cao thì giá USD tự do cũng tăng cao kỷ lục. Hiện giá mua vào lên 26.800 đồng, bán ra 26.900 đồng. Trong khi đó, các ngân hàng tăng nhẹ giá USD 6 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.138 - 26.168 đồng, bán ra 26.508 đồng; ACB mua vào 26.160 - 26.190 đồng, bán ra 26.508 đồng…