Vàng loạn giá

G IÁ VÀNG NHẪN LÊN MỨC CAO KỶ LỤC

Hôm qua 2.9, các công ty kinh doanh tăng giá vàng nhẫn từ 1,7 - 2 triệu đồng mỗi lượng, lên mức cao kỷ lục khi kim loại quý trên thị trường quốc tế xác lập mức đỉnh. Cụ thể, Tập đoàn Doji tăng giá vàng nhẫn 4 số 9 thêm 2 triệu đồng mỗi lượng, lên 124,5 triệu đồng mua vào, bán ra lên 127,5 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng mỗi lượng vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long thêm 1,9 triệu đồng, mua vào lên 124,7 triệu đồng, bán ra 127,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý 3 lần thay đổi giá vàng nhẫn với mức tăng tổng cộng 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 124,3 triệu đồng, bán ra 127,3 triệu đồng…

Khách mua vàng tại tiệm vàng Mi Hồng, TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi giá vàng nhẫn biến động mạnh thì giá vàng miếng vẫn đứng yên ở mức rất cao. Công ty Doji, Bảo Tín Minh Châu mua vào với giá 129,1 triệu đồng, bán ra 130,6 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do nhảy loạn xạ, có người rao giá 132 triệu đồng/lượng nhưng có nơi bán lên đến 134 - 135 triệu đồng/lượng. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng được đẩy lên sát giá của các công ty kinh doanh vàng công bố (thay vì mức giá bình quân giữa mua và bán vàng như trước), chẳng hạn vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu lên 127 triệu đồng, nhẫn Doji giá 126,5 triệu đồng/lượng…

Đáng nói, giá vàng trong nước tăng cao trong bối cảnh thị trường vàng trong nước giao dịch khá ảm đạm trong kỳ nghỉ lễ. Các công ty kinh doanh cũng khan hàng nên bán hạn chế, một số nơi không có bán. Đơn cử Công ty Bảo Tín Minh Châu thông báo tạm hết vàng tròn nhẫn trơn cũng như vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và vàng miếng SJC trong ngày 2.9. Công ty chỉ giao dịch các sản phẩm trang sức bình thường và chưa nhận đặt hàng trước đối với nhẫn trơn tròn hoặc vàng miếng.

Nguyên nhân khiến giá vàng trong nước tăng vọt là do tác động từ kim loại quý thế giới. Vàng thế giới tăng mạnh lên mức kỷ lục ở 3.501 USD mỗi ounce trong ngày 2.9, tăng thêm khoảng 25 USD so với ngày trước đó. Thế nhưng lực bán chốt lời sau đó khiến giá vàng bị thổi bay 30 USD/ounce, xuống 3.471 USD/ounce. Sự biến động bất thường của giá vàng thế giới, theo chuyên gia vàng Dương Anh Vũ, đến từ những thông tin chính trị không mấy thuận lợi. Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) kết thúc mà không có thỏa thuận đáng chú ý nào được ký kết. Điều này đồng nghĩa Nga và Ukraine chưa sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, khu vực Caribe nhen nhóm mồi lửa giao tranh. Đó chỉ là hai trong số các yếu tố bất ổn chính trị đang hỗ trợ giá vàng. Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ bởi khả năng Fed có thể hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 17.9.

"Như vậy, quãng thời gian 2 tuần tới có 2 thông tin đáng chú ý. Đó là bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 và quyết định lãi suất của Fed. Giá vàng thế giới vừa kiểm tra mức 3.500 USD/ounce và có khả năng điều chỉnh về 3.430 USD/ounce. Trong khoảng 2 - 3 tuần, giá vàng thế giới có khả năng tiếp tục tăng và hướng đến 3.540 USD/ounce. Với diễn biến này, giá vàng trong nước sẽ giảm không đáng kể và duy trì quanh 131 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước sẽ tiếp tục tăng mạnh nếu giá vàng thế giới vượt 3.550 USD/ounce", ông Dương Anh Vũ nhận định.

Giá vàng nhẫn tăng cao ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

N GƯỜI MUA - BÁN ĐỀU THẬN TRỌNG

So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng 46 - 48 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 56,7%; còn vàng nhẫn tăng 43 triệu đồng/lượng, tương đương 51,2%. Giá vàng trong nước mấy tuần nay chỉ có chiều lên, không thấy xuống dù giá thế giới có giảm vài chục USD. Đáng nói, tốc độ tăng giá của vàng trong nước hiện nay khá nhanh so với thế giới. Vàng trong nước tăng từ 51 - 55%, trong khi thế giới tăng gần 900 USD/ounce, tương đương khoảng 34%. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới từ 20 - 23 triệu đồng mỗi lượng, còn vàng nhẫn cao hơn từ 16 - 17 triệu đồng/lượng.

Có một vấn đề là dù giá vàng liên tục tăng cao, nhu cầu mua vẫn rất lớn. Liên tục những ngày trước lễ, tình trạng xếp hàng mua vàng lại tái diễn.

Ông Dương Anh Vũ bày tỏ quan ngại khi giá vàng tự do thì biến động vô chừng do tâm lý kỳ vọng ở mức cao dù không biết mức đó có ai mua hay không. Nhưng để trả lời câu hỏi có nên mua vàng hay không cũng rất khó. Bởi với người nắm giữ vàng, đến thời điểm hiện tại lời không nhiều thì ít, họ có thể bán chốt lời. Hơn nữa, giá trong nước cũng đang cao hơn thế giới hơn 20 triệu đồng/lượng, bán trong nước được giá. Thế nhưng giá vàng thế giới đang trong xu hướng tăng và có thể lập các mức kỷ lục trong thời gian tới. Điều này có thể kích thích giá trong nước tăng lên nếu không xuất hiện nguồn cung vàng trên thị trường. Đó là lý do nhiều người không bán ra.

"Muốn can thiệp bán vàng để hạ nhiệt giá, nhà nước hay các đơn vị kinh doanh phải được cấp phép nhập vàng. Điều này đồng nghĩa với việc cần ngoại tệ. Trong khi giá USD trên thị trường cũng tăng những ngày qua, dự trữ ngoại hối cũng giảm từ đầu năm. Tuy nhiên không ngoại trừ nguồn cung can thiệp thị trường trong những ngày tới khi thị trường nóng hơn, còn không thì mức đắt đỏ có thể duy trì ở mức 20 triệu đồng/lượng", ông Vũ nói.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối Tác Mới, thừa nhận sau một thời gian Nghị định 232 ban hành thì nguồn cung trên thị trường vẫn chưa có nên tốc độ tăng giá vàng trong nước nhanh. Nhu cầu mua vàng nhẫn không riêng TP.HCM, Hà Nội mà ở nhiều tỉnh, thành cũng có xu hướng tăng. Nhu cầu có nhưng cung thiếu hụt đã đẩy giá tăng nhanh, rất khó để nói nên mua hay bán lúc này.

Lý giải về giá vàng tăng bất chấp, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (ĐH Kinh tế TP.HCM) cũng đồng quan điểm, việc mua vàng khó khăn cộng với kỳ vọng giá thế giới tăng trong thời gian tới đã khiến người nắm giữ vàng không bán vàng ra dù lợi nhuận đã tăng gấp đôi. Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng có hiệu lực từ đầu tháng 10 nên nguồn cung hiện nay vẫn chưa được giải quyết. Nếu không nhập khẩu và triển khai các biện pháp nhanh thì giá vàng trong nước vẫn ở mức cao.

"Việc tháo gỡ độc quyền vàng miếng là điểm khá quan trọng của nghị định này, nhưng các đơn vị có nguồn nguyên liệu sản xuất hay không cũng không kém phần quan trọng. Trên thị trường hiện nay, ngoài việc mua vàng tích trữ thì có một nhóm nhà đầu tư vàng, mua thấp bán cao tồn tại trên thị trường. Do đó cần nghiên cứu sàn giao dịch vàng để giảm áp lực giao dịch vàng vật chất, giảm áp lực nguồn cung", ông Nguyễn Hữu Huân kiến nghị.