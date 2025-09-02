Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 2.9.2025: Thế giới tăng vọt lên mức kỷ lục

Thanh Xuân
Thanh Xuân
02/09/2025 08:53 GMT+7

Giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao kỷ lục với 3.500 USD/ounce. Kim loại quý trong nước tăng nhẹ trong ngày Quốc khánh 2.9.

Sáng 2.9, Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng tăng giá mua vàng miếng SJC thêm 200.000 đồng mỗi lượng, lên 129,8 triệu đồng, bán ra giữ nguyên 130,6 triệu đồng. Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC rao ở mức 132 - 135 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tăng nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 122,9 triệu đồng, bán ra 125,9 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 122,8 triệu đồng, bán ra 125,8 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 2.9.2025: Thế giới tăng vọt lên mức kỷ lục- Ảnh 1.

Giá mua vàng miếng tăng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng 24 USD, lên mức cao kỷ lục 3.500 USD/ounce. Kim loại quý đang được thúc đẩy bởi lực mua kỹ thuật, làn sóng bán tháo trên các chỉ số chứng khoán Mỹ. Kết thúc tháng 8, quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã mua khối lượng lớn 9,74 tấn vàng, nâng tổng lượng vàng mua vào trong 5 ngày liên tiếp là 20,91 tấn, lên 977,68 tấn vàng. 

Các nhà đầu tư đang hướng đến những thông tin liên quan đến cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào giữa tháng 9. Công cụ CME FedWatch Tool cho thấy, xác suất Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuộc họp cuối tháng này đã tăng lên đến 87%. Các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích đang đặt cược lớn vào một động thái nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế. Theo số liệu vừa được công bố, chi tiêu tiêu dùng của Mỹ đã tăng trong tháng 7 vừa qua. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - đã tăng 0,2% so với tháng trước và 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn toàn khớp với kỳ vọng của thị trường.

