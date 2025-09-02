Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng nhẫn tăng lên mức cao kỷ lục

Thanh Xuân
Thanh Xuân
02/09/2025 15:28 GMT+7

Các công ty kinh doanh tăng giá vàng nhẫn gần 2 triệu đồng mỗi lượng, lên mức cao kỷ lục khi kim loại quý trên thị trường quốc tế xác lập mức đỉnh.

Tập đoàn Doji tăng giá vàng nhẫn 4 số 9 thêm 2 triệu đồng mỗi lượng, lên 124,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra lên 127,5 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng mỗi lượng vàng nhẫn vàng Vàng Rồng Thăng Long thêm 1,9 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 124,7 triệu đồng, bán ra 127,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý 3 lần thay đổi giá vàng nhẫn với mức tăng tổng cộng 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 124,3 triệu đồng, bán ra 127,3 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá vàng 98% thêm 200.000 đồng, lên 112,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 115,5 triệu đồng… Vàng nhẫn của các công ty kinh doanh đang ở mức cao kỷ lục.

Giá vàng nhẫn tăng lên mức cao kỷ lục- Ảnh 1.

Giá vàng tăng mạnh trong ngày 2.9

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá vàng miếng của các công ty không thay đổi. Công ty Doji, Bảo Tín Minh Châu mua vào 129,1 triệu đồng, bán ra 130,6 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do nhảy loạn xạ, có người rao bán 132 triệu đồng/lượng nhưng có nơi bán lên đến 134 - 135 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, giá cũng được đẩy lên sát giá các công ty kinh doanh vàng công bố (thay vì mức giá bình quân giữa mua và bán vàng của các đơn vị), chẳng hạn, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu lên 127 triệu đồng, nhẫn Doji 126,5 triệu đồng…

Công ty Bảo Tín Minh Châu thông báo tạm hết vàng tròn nhẫn trơn Vàng Rồng Thăng Long, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và vàng miếng SJC trong ngày 2.9. Công ty hiện giao dịch các sản phẩm trang sức bình thường. Ngoài ra, công ty chưa nhận đặt hàng trước đối với nhẫn trơn tròn hoặc vàng miếng.

