Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 3.9.2025: SJC tăng sốc, áp sát ngưỡng 134 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
03/09/2025 08:43 GMT+7

Giá vàng miếng SJC tăng vọt sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, kim loại quý quốc tế cũng lập mức kỷ lục mới.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng thêm 2,8 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 131,9 triệu đồng, bán ra 133,4 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua 2 triệu đồng, lên 132 triệu đồng, còn giá bán tăng 2,8 triệu đồng, lên 133,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 2,8 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 130,9 triệu đồng, bán ra 133,4 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh 2,6 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 125,1 triệu đồng, bán ra 127,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng mỗi lượng vàng nhẫn 600.000 đồng, mua vào lên 124,9 triệu đồng, bán ra 127,9 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 3.9.2025: SJC tăng sốc, áp sát ngưỡng 134 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tăng lên mức kỷ lục

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng vọt 70 USD mỗi ounce so với chiều 2.9, lên 3.543 USD/ounce, ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay khi nhu cầu trú ẩn an toàn lên cao. Các ngân hàng trung ương tích lũy vàng chưa từng có. Vàng đã tăng hơn 30% trong năm nay, trở thành một trong những mặt hàng chủ chốt có hiệu suất tốt nhất.

Niềm tin ngày càng tăng về Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và những lo ngại ngày càng tăng về tính độc lập của ngân hàng trung ương giải thích hiện tượng bất thường khi vàng và đồng đô la tăng giá cùng lúc. Mặc dù đồng đô la mạnh hơn thường gây áp lực lên giá vàng, nhưng triển vọng lãi suất thấp hơn lại làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng. Ngoài ra, việc cắt giảm lãi suất thường báo hiệu sự bất ổn kinh tế hoặc sự nới lỏng chính sách, cả hai đều có xu hướng làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ ra phán quyết cho biết đa số các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt bị coi là trái pháp luật. Các thẩm phán đã ra phán quyết rằng mức thuế quan toàn cầu rộng khắp của Mỹ vượt quá thẩm quyền được cấp theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế khẩn cấp quốc tế năm 1977 (IEEPA). 

Vàng loạn giá

Vàng loạn giá

Giá vàng thế giới tăng cao kỷ lục, vàng nhẫn trong nước cũng leo thang lên mức đỉnh mới.

Giá vàng nhẫn tăng lên mức cao kỷ lục

