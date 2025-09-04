Vàng rao bán 142 triệu đồng/lượng trên mạng

Trên nhiều diễn đàn vàng, các thành viên rao bán vàng miếng SJC với mức giá "khủng" 142 triệu đồng/lượng. Chẳng hạn, tại diễn đàn Facebook Giao lưu mua bán vàng vào lúc hơn 19 giờ, một thành viên mua 30 lượng vàng miếng SJC với giá 138 triệu đồng/lượng, ngay sau đó thành viên khác vào "mua ké giá 138,5 triệu". Nhiều người mua bán nhộn nhịp với mức giá liên tục tăng lên 139 triệu đồng, 139,5 triệu đồng, 140 triệu đồng…, có người còn rao bán 9 lượng với giá 142 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bị đẩy lên cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Bước vào phiên giao dịch Mỹ (đêm 4.9), giá vàng thế giới tăng nhanh khoảng 20 USD/ounce, lên 3.554 USD/ounce. Thế nhưng, vàng đột ngột quay đầu giảm mạnh, thổi bay 13 USD/ounce, còn 3.541 USD do các nhà đầu tư thực hiện chốt lời. Sau đó, giá vàng giữ ổn định khi dữ liệu thị trường lao động tốt hơn dự kiến được công bố. Bộ Lao động Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của tiểu bang đã đạt 227.000 đơn (đã điều chỉnh theo mùa) trong tuần kết thúc vào ngày 30.8. Con số này tốt hơn dự kiến, vì ước tính chung dự kiến là 232.000 đơn. Con số của tuần trước không được điều chỉnh là 229.000.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao duy trì thuế quan toàn cầu của ông, tìm kiếm sự xem xét trong một vụ án có thể ảnh hưởng đến thương mại và mang lại cho ông đòn bẩy mới rộng lớn đối với nền kinh tế thế giới. Theo Bloomberg Economics, thất bại của ông Trump sẽ cắt giảm ít nhất một nửa mức thuế quan thực tế trung bình hiện tại của Mỹ và có thể buộc Mỹ phải hoàn trả hàng chục tỉ đô la. Chính quyền đã yêu cầu tòa án thụ lý vụ kiện trước ngày 10.9 và đẩy nhanh tiến độ với các lập luận vào đầu tháng 11. Quyết định này được đưa ra sau phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang về việc ông Trump không thể áp đặt thuế nhập khẩu trên diện rộng bằng cách viện dẫn luật năm 1977 được ban hành nhằm giải quyết các tình huống khẩn cấp quốc gia.