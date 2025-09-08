Tăng cường quản lý thị trường vàng miếng tại TP.HCM

Thời gian vừa qua, giá vàng thế giới và trong nước biến động mạnh, liên tục tăng cao, lập các đỉnh mới và phá vỡ kỷ lục trước đó. Trước diễn biến này, để tăng cường công tác quản lý thị trường vàng, đồng thời hạn chế và loại bỏ các yếu tố phi thị trường ảnh hưởng đến hiệu quả giải pháp ổn định thị trường vàng của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - Chi nhánh khu vực 2 khuyến nghị người dân chỉ được thực hiện mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được NHNN cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (giấy phép).

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng (vàng trang sức mỹ nghệ) không được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng thực hiện việc mua bán vàng miếng với cá nhân, tổ chức là trái quy định. Việc kinh doanh mua, bán vàng miếng khi không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng và mua, bán vàng miếng tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 88/2019.

Người dân mua bán vàng miếng tại đơn vị được cấp phép ẢNH: NGỌC THẠCH

Doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ; kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ kinh doanh mua bán vàng miếng tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về giấy phép hoạt động; về giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ; về cơ sở vật chất và phương án kinh doanh an toàn; về giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng; về chứng từ hóa đơn; về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; về chất lượng sản phẩm và công khai niêm yết giá. Hoạt động đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và công khai minh bạch không chỉ là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, mà còn phòng ngừa, hạn chế rủi ro do sai phạm, do liên quan tội phạm làm hàng nhái, hàng giả, buôn lậu và trốn thuế.

Vàng với tính chất là tài sản tài chính biến động, gắn liền với nhiều yếu tố của thị trường, người dân cần cân nhắc và thận trọng trong việc mua vàng, trong đầu tư vàng để tránh rủi ro do giá vàng biến động. Đồng thời, cần thực hiện đúng quy định về kinh doanh mua bán vàng góp phần quan trọng vào ổn định thị trường cũng như hạn chế tình trạng đầu cơ, làm giá và tác động tâm lý không cần thiết, ảnh hưởng đến lợi ích nền kinh tế.

Thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vàng từ ngày 9.9

Ngoài ra, NHNN - Chi nhánh khu vực 2 còn yêu cầu các ngân hàng, doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm. Có biện pháp quản lý, giám sát và nghiêm cấm các hình thức biến tướng đầu cơ, làm giá, trục lợi, vừa gây ảnh hưởng thị trường, vừa vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng và ảnh hưởng đến chính sách vĩ mô. Các điểm kinh doanh vàng miếng tăng cường các bảng biểu nhận diện được phép giao dịch vàng miếng; công khai giá mua bán… Ngoài ra, các điểm mua bán tăng cường phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; lập và sử dụng hóa đơn chứng từ…