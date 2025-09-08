Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng giảm, ngược chiều thế giới

Thanh Xuân
Thanh Xuân
08/09/2025 15:03 GMT+7

Giá vàng miếng SJC giảm từ 300.000 - 800.000 đồng mỗi lượng, trong đó giá mua giảm mạnh hơn so với bán ra.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá mua vàng miếng SJC 800.000 đồng mỗi lượng, còn 133,1 triệu đồng; bán ra giảm 300.000 đồng, xuống 135,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm cũng 800.000 đồng mỗi lượng mua vào, xuống còn 132,1 triệu đồng, bán ra 135,1 triệu đồng. Các công ty Bảo Tín Minh Châu, Doji cũng giảm giá mua vào còn 133,1 triệu đồng, bán ra 135,1 triệu đồng…

Giá vàng giảm, ngược chiều thế giới - Ảnh 1.

Giá vàng trong nước giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá vàng nhẫn đứng bất động, một số công ty tăng nhẹ 200.000 đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 127,8 triệu đồng, bán ra 130,8 triệu đồng - đứng yên so với giá cuối tuần qua. Công ty Phú Quý tăng 200.000 đồng, mua vào lên 127,7 triệu đồng, bán ra 130,7 triệu đồng. Tập đoàn Doji cũng không thay đổi giá khi mua vào ở mức 127,7 triệu đồng, bán ra 130,7 triệu đồng…

Giá vàng trong nước biến động ngược chiều thế giới. Kim loại quý thế giới tăng thêm 18 USD/ounce, lên 3.608 USD/ounce. Thị trường dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp giữa tháng 9 khiến vàng lên cao.

Thủ tướng chỉ đạo kéo giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới

Lực bán vàng trong nước gia tăng khi Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm thao túng giá, găm hàng gây bất ổn. Lượng khách hàng đến Công ty SJC bán vàng tăng hơn tuần trước do lo ngại giá giảm. Đây cũng là lý do khiến công ty giảm mạnh giá mua vàng nhanh hơn bán. Dù vậy, số lượng vàng bán cho mỗi khách hàng cũng đang ở mức 1 lượng. Còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, sau nhiều ngày bán nhỏ giọt, đơn vị này đã tăng lượng vàng bán ra cho khách lên 2 chỉ vàng nhẫn tròn trơn.

