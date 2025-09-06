Giá vàng hôm nay 6.9.2025: Lại xô đổ kỷ lục cũ, xác lập đỉnh mới 135,4 triệu

Sáng 6.9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng vọt thêm 1 triệu đồng khi mua vào lên 133,9 triệu đồng/lượng và bán ra lên 135,4 triệu đồng. Vàng miếng đã xô đổ mọi kỷ lục cũ để ghi nhận mức đỉnh mới trong lịch sử.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng thêm 1 triệu đồng, đưa giá mua lên 127,7 triệu đồng và bán ra lên 130,2 triệu đồng. Đây cũng là mức kỷ lục mới của vàng nhẫn tại SJC.

Giá vàng sáng 6.9 tiếp tục xác lập kỷ lục mới ở mức 135,4 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới nhảy vọt lên kỷ lục mới với 3.585,3 USD, tăng hơn 33 USD sau một ngày. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 114,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện vàng miếng SJC duy trì mức cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng một lượng.

Kim loại quý tăng vùn vụt sau khi báo cáo cho thấy thị trường lao động của Mỹ yếu kém. Cụ thể, báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ ngày 5.9 cho thấy bức tranh ảm đạm về tình hình việc làm. Dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ giảm mạnh trong tháng 8 khi chỉ tạo ra thêm 22.000 việc làm. Con số này thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng 75.000 việc làm của các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3% đúng như dự báo. Bên cạnh đó, số liệu tháng 6 cũng bị điều chỉnh giảm 13.000 việc làm, trong khi tháng 7 tuy được điều chỉnh tăng nhẹ 6.000 nhưng vẫn ở mức thấp 79.000 việc làm. Những con số này càng khẳng định dự báo của nhiều người về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Thị trường gần như chắc chắn Fed hạ lãi suất 0,25%, thậm chí còn có 12% khả năng giảm 0,5%.

Xếp hàng 9 tiếng chờ mua vàng

Phát biểu trên CNBC, một số nhà phân tích cho rằng thị trường lao động của Mỹ xấu đi là điều đáng lo ngại. Đây là tác động của chính sách thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp dụng với nhiều nước đã bắt đầu hiện ra. Nếu lãi suất giảm thì giá vàng thông thường sẽ gia tăng...