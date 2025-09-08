Xem nhanh 12h: Xét xử vụ án tại tập đoàn Thuận An | Phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 8.9.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Xét xử vụ án Thuận An: Những hình ảnh đầu tiên từ tòa

Sáng 8.9.2025, phiên tòa xét xử 29 bị cáo liên quan vụ án tiêu cực tại Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị liên quan đã chính thức bắt đầu. Phiên tòa dự kiến diễn ra nhiều ngày, với sự tham gia của hơn 40 luật sư và hội đồng xét xử gồm 5 thành viên do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Trong số các bị cáo, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng cùng 26 người khác bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 120 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Xôn xao clip chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Tối 7.9.2025, mạng xã hội xôn xao với nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ mặc áo blouse trắng có hành vi hành hung, đe dọa và ném vỡ điện thoại khách hàng tại một phòng khám nha khoa ở TP.HCM.

Động thái mới của Đàm Vĩnh Hưng trong vụ kiện với tỉ phú Gerard

Vào tháng 2.2024, một sự cố đã xảy ra trong một buổi tiệc tổ chức tại nhà tỉ phú Gerard Williams khiến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị chấn thương. Ban đầu, nam ca sĩ đã đệ đơn kiện ông Williams vì sự sơ suất trong việc không đảm bảo an toàn cho khách mời, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến kế hoạch biểu diễn. Tuy nhiên, sau đó, Đàm Vĩnh Hưng đã rút lại đơn kiện; nhưng tòa án chỉ chấp thuận một phần, dẫn đến ông Williams có quyền tiếp tục vụ kiện.

Hiện vụ kiện này vừa có diễn biến mới. Ngày 4.9, luật sư của nam ca sĩ đã nộp đơn lên Tòa án Liên bang, đề nghị trả lại vụ kiện về Tòa Thượng thẩm California, đồng thời yêu cầu bị đơn bồi thường gần 15.000 USD phí luật sư và chi phí liên quan.

