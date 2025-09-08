Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Xét xử vụ án tại tập đoàn Thuận An | Phòng khám nha khoa hành hung khách hàng
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Xét xử vụ án tại tập đoàn Thuận An | Phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

08/09/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 8.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 8.9.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Xét xử vụ án Thuận An: Những hình ảnh đầu tiên từ tòa

Sáng 8.9.2025, phiên tòa xét xử 29 bị cáo liên quan vụ án tiêu cực tại Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị liên quan đã chính thức bắt đầu. Phiên tòa dự kiến diễn ra nhiều ngày, với sự tham gia của hơn 40 luật sư và hội đồng xét xử gồm 5 thành viên do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Trong số các bị cáo, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng cùng 26 người khác bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 120 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Đang xét xử vụ án Thuận An: Những hình ảnh đầu tiên từ tòa

Xôn xao clip chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Tối 7.9.2025, mạng xã hội xôn xao với nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ mặc áo blouse trắng có hành vi hành hung, đe dọa và ném vỡ điện thoại khách hàng tại một phòng khám nha khoa ở TP.HCM.

Xôn xao clip chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Động thái mới của Đàm Vĩnh Hưng trong vụ kiện với tỉ phú Gerard

Vào tháng 2.2024, một sự cố đã xảy ra trong một buổi tiệc tổ chức tại nhà tỉ phú Gerard Williams khiến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị chấn thương. Ban đầu, nam ca sĩ đã đệ đơn kiện ông Williams vì sự sơ suất trong việc không đảm bảo an toàn cho khách mời, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến kế hoạch biểu diễn. Tuy nhiên, sau đó, Đàm Vĩnh Hưng đã rút lại đơn kiện; nhưng tòa án chỉ chấp thuận một phần, dẫn đến ông Williams có quyền tiếp tục vụ kiện.

Hiện vụ kiện này vừa có diễn biến mới. Ngày 4.9, luật sư của nam ca sĩ đã nộp đơn lên Tòa án Liên bang, đề nghị trả lại vụ kiện về Tòa Thượng thẩm California, đồng thời yêu cầu bị đơn bồi thường gần 15.000 USD phí luật sư và chi phí liên quan.

Động thái mới của Đàm Vĩnh Hưng trong vụ kiện với tỉ phú Gerard

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 9.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h: Đề xuất tính khoản lỗ của EVN vào giá điện | Bão số 7 dự báo tiếp tục mạnh thêm

Xem nhanh 12h: Đề xuất tính khoản lỗ của EVN vào giá điện | Bão số 7 dự báo tiếp tục mạnh thêm

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 7.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

