Giải trí Đời nghệ sĩ

Đàm Vĩnh Hưng đến ủng hộ Phan Đinh Tùng giữa ồn ào kiện tụng

Thạch Anh
Thạch Anh
15/08/2025 19:40 GMT+7

Trình làng sản phẩm âm nhạc mới, Phan Đinh Tùng xúc động trước sự ủng hộ của nhiều sao Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Duy, Đăng Khôi...

Ca sĩ Phan Đinh Tùng vừa trình làng MV Thiên la địa võng. Sự kiện ra mắt MV tại TP.HCM quy tụ nhiều sao Việt như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ Vy Oanh… cùng dàn “anh tài” trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Đàm Vĩnh Hưng đến ủng hộ Phan Đinh Tùng giữa ồn ào kiện tụng- Ảnh 1.

Phan Đinh Tùng xúc động trước tình cảm đồng nghiệp, khán giả dành cho mình tại sự kiện ra mắt MV mới

Ảnh: NVCC

Ban đầu, Phan Đinh Tùng dự định ra mắt Thiên la địa võng từ năm 2024, khi vừa bước ra từ show thực tế. Tuy nhiên, sau đó nam ca sĩ quyết định lùi lịch để đầu tư nhiều hơn cho sản phẩm này. Thông qua MV mới, giọng ca 7X mong muốn truyền tải thông điệp về sự bản lĩnh, tỉnh táo trước những cám dỗ trong cuộc sống.

Từng trải qua những thử thách, Phan Đinh Tùng hiểu rõ sức hút của những cuộc vui ngắn hạn, những lời rủ rê khéo léo. Vì vậy, anh muốn dùng âm nhạc để nhắc nhở thế hệ trẻ về việc giữ mình. Với Thiên la địa võng, giọng ca 7X không chỉ hướng đến việc chinh phục những khán giả trung thành mà kỳ vọng lan tỏa đến những người trẻ đang đối diện với những cám dỗ, áp lực trong thời đại số.

Đàm Vĩnh Hưng đến ủng hộ Phan Đinh Tùng giữa ồn ào kiện tụng- Ảnh 2.

Sau show thực tế, giọng ca 7X tích cực trình làng các sản phẩm âm nhạc dành tặng khán giả

Ảnh: NVCC

Trở lại làm nghề sau quãng thời gian dài im ắng, Phan Đinh Tùng quan niệm việc phải đón nhận “lời ra tiếng vào” là điều không thể tránh khỏi. Giọng ca 8X cho rằng đó là điều bình thường, quan trọng là cách đón nhận của bản thân.

“Nếu những chia sẻ đó mang tính tích cực, giúp hoạt động nghệ thuật tốt đẹp hơn thì tôi lưu giữ lại để làm tham chiếu. Còn nếu chỉ là lời nói vô thưởng vô phạt thì mình chọn cách cho qua. Nếu cứ để những bình luận tiêu cực đó làm mình đau đáu, buồn bã thì bản lĩnh của mình còn yếu. Như thế sẽ không tốt cho nghề nghiệp của mình”, anh bộc bạch.

Đàm Vĩnh Hưng cùng dàn sao đến ủng hộ Phan Đinh Tùng

Đàm Vĩnh Hưng đến ủng hộ Phan Đinh Tùng giữa ồn ào kiện tụng- Ảnh 3.

Nhiều sao Việt dành thời gian đến chúc mừng Phan Đinh Tùng ra mắt sản phẩm mới, trong đó có Đàm Vĩnh Hưng. Thời gian qua, vụ kiện tụng giữa giọng ca Yêu rồi để đó với tỉ phú Gerard Williams được nhiều người quan tâm

Ảnh: NVCC

Đàm Vĩnh Hưng đến ủng hộ Phan Đinh Tùng giữa ồn ào kiện tụng- Ảnh 4.

Lệ Quyên mặc gợi cảm cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu đến chúc mừng Phan Đinh Tùng. Gần đây, cặp đôi vướng tin đồn thất thiệt về chuyện tình cảm. Việc họ cùng xuất hiện tại sự kiện lần này như một cách phủ nhận những thông tin sai

Ảnh: NVCC

Đàm Vĩnh Hưng đến ủng hộ Phan Đinh Tùng giữa ồn ào kiện tụng- Ảnh 5.

S.T Sơn Thạch, Trọng Hiếu, Kiên Ứng và Cường Seven hào hứng khi hội ngộ tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Phan Đinh Tùng. Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, dàn nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, luôn ủng hộ các dự án của nhau

Ảnh: NVCC

Đàm Vĩnh Hưng đến ủng hộ Phan Đinh Tùng giữa ồn ào kiện tụng- Ảnh 6.

Đăng Khôi cùng người bạn đời đến ủng hộ MV Thiên la địa võng. Đáng chú ý, trên sân khấu, bộ đôi ca sĩ có màn kết hợp trong ca khúc Ngồi bên em, nhận được sự ủng hộ của khán

Ảnh: NVCC

Đàm Vĩnh Hưng đến ủng hộ Phan Đinh Tùng giữa ồn ào kiện tụng- Ảnh 7.

Tiến Đạt chuẩn bị một bó hoa lớn để dành tặng đồng nghiệp. Mối quan hệ giữa các nghệ sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai khiến khán giả ngưỡng mộ

Ảnh: NVCC

Đàm Vĩnh Hưng đến ủng hộ Phan Đinh Tùng giữa ồn ào kiện tụng- Ảnh 8.

Bận rộn với các dự án nghệ thuật, Thanh Duy vẫn sắp xếp lịch trình để đồng hành cùng giọng ca Kiếp dã tràng trong ngày ra mắt sản phẩm mới. Trên sân khấu cả hai có màn song ca đầy ấn tượng với Lỗi lầm

Ảnh: NVCC

Đàm Vĩnh Hưng đến ủng hộ Phan Đinh Tùng giữa ồn ào kiện tụng- Ảnh 9.

Ca sĩ Thiên Minh tại sự kiện ra mắt MV mới của Phan Đinh Tùng

Ảnh: NVCC

Tỉ phú Gerard xin chuyển vụ kiện với Đàm Vĩnh Hưng lên tòa liên bang

Tỉ phú Gerard xin chuyển vụ kiện với Đàm Vĩnh Hưng lên tòa liên bang

Trong cuộc chiến pháp lý với Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ, tỉ phú Gerard Williams vừa nộp đơn xin chuyển toàn bộ vụ kiện từ Tòa Thượng thẩm tiểu bang California (tại Orange County) lên hệ thống Tòa án liên bang.

