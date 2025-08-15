Đàm Vĩnh Hưng đến ủng hộ Phan Đinh Tùng giữa ồn ào kiện tụng

Ca sĩ Phan Đinh Tùng vừa trình làng MV Thiên la địa võng. Sự kiện ra mắt MV tại TP.HCM quy tụ nhiều sao Việt như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ Vy Oanh… cùng dàn “anh tài” trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.
Ban đầu, Phan Đinh Tùng dự định ra mắt Thiên la địa võng từ năm 2024, khi vừa bước ra từ show thực tế. Tuy nhiên, sau đó nam ca sĩ quyết định lùi lịch để đầu tư nhiều hơn cho sản phẩm này. Thông qua MV mới, giọng ca 7X mong muốn truyền tải thông điệp về sự bản lĩnh, tỉnh táo trước những cám dỗ trong cuộc sống.
Từng trải qua những thử thách, Phan Đinh Tùng hiểu rõ sức hút của những cuộc vui ngắn hạn, những lời rủ rê khéo léo. Vì vậy, anh muốn dùng âm nhạc để nhắc nhở thế hệ trẻ về việc giữ mình. Với Thiên la địa võng, giọng ca 7X không chỉ hướng đến việc chinh phục những khán giả trung thành mà kỳ vọng lan tỏa đến những người trẻ đang đối diện với những cám dỗ, áp lực trong thời đại số.
Trở lại làm nghề sau quãng thời gian dài im ắng, Phan Đinh Tùng quan niệm việc phải đón nhận “lời ra tiếng vào” là điều không thể tránh khỏi. Giọng ca 8X cho rằng đó là điều bình thường, quan trọng là cách đón nhận của bản thân.
“Nếu những chia sẻ đó mang tính tích cực, giúp hoạt động nghệ thuật tốt đẹp hơn thì tôi lưu giữ lại để làm tham chiếu. Còn nếu chỉ là lời nói vô thưởng vô phạt thì mình chọn cách cho qua. Nếu cứ để những bình luận tiêu cực đó làm mình đau đáu, buồn bã thì bản lĩnh của mình còn yếu. Như thế sẽ không tốt cho nghề nghiệp của mình”, anh bộc bạch.
Đàm Vĩnh Hưng cùng dàn sao đến ủng hộ Phan Đinh Tùng
