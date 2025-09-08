Vụ án tại Tập đoàn Thuận An: Những cựu quan chức nào hầu tòa?

Sáng 8.9, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án tiêu cực xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị liên quan.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Hơn 40 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo hoặc bảo vệ quyền lợi cho đương sự.

Bị cáo Phạm Thái Hà (bìa trái) và Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng ẢNH: BCA

Trong số 29 bị cáo, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng cùng 26 người khác bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Chiêu "lũng đoạn" thầu của ông chủ Tập đoàn Thuận An

Nội dung vụ án cho thấy, Tập đoàn Thuận An trúng thầu và thi công nhiều dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng).

Các gói thầu bao gồm: gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt; gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; gói thầu số 02 dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và gói thầu XD01, XD02 dự án QL14E Bộ GTVT.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao để giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo tỉnh, Bộ GTVT trong việc ưu ái cho doanh nghiệp của mình.

Bị cáo Hưng đến gặp, nhờ lãnh đạo các tỉnh và đơn vị thuộc Bộ GTVT chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An khi tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Tiếp đó, ông chủ Tập đoàn Thuận An chỉ đạo nhân viên phối hợp với các công ty do tập đoàn này tìm mời hoặc do các ban quản lý dự án giới thiệu hoặc chỉ định, từ đó tạo liên danh, móc ngoặc với nhau trong quá trình đấu thầu.

Các bị cáo thông đồng, cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu ngay từ khi chưa phát hành; gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỷ lệ phần trăm tiền "cơ chế"…

Với chuỗi thủ đoạn trên, Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu đã trúng thầu, thi công tại 5 dự án, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 liên quan đến vụ án ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đã khắc phục hơn 116 tỉ đồng

Cáo trạng cho hay, từ giai đoạn điều tra đến nay, các bị cáo và người liên quan trong vụ án này đã nộp hơn 116 tỉ đồng cùng 100.000 USD để khắc phục hậu quả.

Trong số trên, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng nộp hơn 24,4 tỉ đồng kèm 90.000 USD; ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, nộp 4,5 tỉ đồng; ông Phạm Thái Hà, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, nộp 750 triệu đồng…

Đáng chú ý, ở phụ lục kèm theo cáo trạng, nội dung cho thấy 46 người liên quan nộp 27 tỉ đồng cùng 10.000 USD.

Để phục vụ xét xử, tòa triệu tập 5 nguyên đơn dân sự, gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông các tỉnh Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh và TP.Hà Nội; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang (cũ); Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng).

Riêng với bị can Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ liên quan đến người này để tiếp tục điều tra, làm rõ.