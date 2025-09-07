Phường đông dân nhất Hà Nội tiếp tục chi trả 100.000 đồng quà Quốc khánh

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tính đến thời điểm 14 giờ 25 ngày 7.9, số thứ tự được công an và lực lượng tình nguyện phát ở bàn làm việc bên ngoài nhà thi đấu Hà Đông (ở địa chỉ số 128 đường Quang Trung) cho người dân đến làm thủ tục nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh 2.9 đã lên tới con số 1.200.

Người dân đến lấy số thứ tự tại khu vực sảnh nhà thi đấu Hà Đông ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Lúc này, bên trong nhà thi đấu đang có rất đông người dân ngồi trên khán đài đợi đến lượt. Bên dưới nhà thi đấu, tại các bàn làm việc, các cán bộ làm việc không ngơi tay để thực hiện thủ tục chi quà tặng người dân.

Do số lượng người dân đến nhận quà rất đông nên khuôn viên bên trong Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao P.Hà Đông đã có lúc không đủ chỗ cho người dân để xe. Vì vậy, vỉa hè bên ngoài đường Quang Trung được trưng dụng trở thành nơi để xe máy cho người dân.

Người dân vẫn liên tục đổ về nhà thi đấu Hà Đông để làm thủ tục nhận quà Quốc khánh ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cầm số thứ tự hơn 1.000 trên tay, anh T. (người địa phương) cho biết đã đứng đợi khoảng 15 phút. Hiện, trong nhà thi đấu bắt đầu gọi công dân có số thứ tự hơn 700 lên làm thủ tục nhận quà. Vì vậy anh T. áng chừng khoảng 30 phút nữa sẽ đến lượt mình.

Trước đó, dịp Quốc khánh 2.9, anh T. có nhận được thông báo của phường về việc đến nhà văn hóa nhận quà Quốc khánh. Tuy nhiên, thời điểm đó người làm thủ tục nhận cũng quá đông, nên hôm nay anh tiếp tục trở lại theo thông báo của phường.

"Tôi thấy cách tổ chức chi tặng quà của phường không được khoa học lắm. Tại sao phường không chia ra theo từng tổ dân phố, mà giờ tập trung lại 1 địa điểm, khiến nơi đây đông quá", anh T. chia sẻ.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Trần Thị Lương An, Chủ tịch UBND P.Hà Đông cho biết, tính đến chiều 7.9, phường đã chi trả quà Quốc khánh cho khoảng trên 30.000/54.000 hộ dân.

Lý giải về việc triển khai chi trả quà tặng cho người dân có phần chậm, bà An cho biết do dân cư trên địa bàn P.Hà Đông là hơn 230.000 dân, với 115 tổ dân phố. Cạnh đó, danh sách dân cư do cơ quan chức năng bàn giao chưa đồng bộ. Đồng thời đường truyền thường xuyên bị nghẽn, không thông suốt, không bóc tách ra được theo từng tổ dân phố.

Bà An cho biết, P.Hà Đông sẽ cố gắng chi quà Quốc khánh đến tất cả người dân trên địa bàn trước ngày 15.9.

Người dân đợi bên trong nhà thi đấu Hà Đông ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, P.Hà Đông trở thành phường đông dân nhất thủ đô Hà Nội. Địa giới hành chính của phường gồm toàn bộ diện tích và dân số của các phường: Vạn Phúc, Phúc La (Q.Hà Đông cũ); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Mộ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê (Q.Hà Đông cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường, xã: Đại Mỗ, Trung Văn (Q.Nam Từ Liêm), Tân Triều (H.Thanh Trì).