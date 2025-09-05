Nhiều người chưa nhận được quà Quốc khánh qua VNeID, các địa phương phát tiền mặt sau 2.9

Anh Lê Hải cho biết đã liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, song đến hôm nay 5.9 vẫn chưa nhận được quà tặng Quốc khánh chuyển khoản. Dù vậy, anh cho biết sẽ tích cực chờ, vì thông báo cũng đã nêu rõ đến 15.9 mới là thời hạn cuối.

Công an P.Thanh Xuân ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật trong quá trình chi trả quà tặng Quốc khánh trực tiếp tại địa bàn ẢNH: CAHN

Trong khi đó, ông Phùng Quang Huy (TP.HCM) cho biết đã đăng ký VNeID ngay sau khi Chính phủ thông báo tặng quà Quốc khánh. "Tôi nhận được qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID đúng ngày 2.9 vào buổi sáng. TP.HCM làm quá đẹp!", ông Quang Huy cho hay.

Việc chi trả qua VNeID vẫn đang được thực hiện song song với việc chuyển trực tiếp tiền mặt đến người dân thông qua chính quyền cơ sở như tổ dân phố, thôn, xóm hay UBND phường, xã.

Tại P.Thanh Xuân (Hà Nội), địa bàn có hơn 45.000 hộ dân với trên 139.000 nhân khẩu, công an phường đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường xây dựng phương án chi trả cụ thể, huy động sự phối hợp đồng bộ của tổ dân phố, đoàn thanh niên, hội phụ nữ.

Để bảo đảm thuận lợi, việc chi trả được chia nhỏ theo từng tổ dân phố, tổ chức tại các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Công an phường cũng tổ chức tập huấn nhanh cho lực lượng hỗ trợ về quy trình, cách kiểm tra dữ liệu...

Nhiều địa phương đã bổ sung các đợt chi trả bằng tiền mặt cho người dân để đảm bảo không bỏ sót, không trùng lắp người được tặng. P.Hà Đông (Hà Nội) đã có đợt chi trả ngày 31.8 và buổi sáng 1.9. Song, do nhiều người dân nghỉ lễ đi du lịch hoặc về quê chưa nhận được, nên UBND phường tiếp tục công bố đợt nhận quà lần 2.

100% xã, phường đã nhận kinh phí quà Quốc khánh

Theo UBND P.Hà Đông, đợt 2 sẽ tiếp tục phát trong 2 ngày 6 - 7.9 cho các tổ dân phố trong khu vực. Việc chi quà theo hộ gia đình thường trú. Chủ hộ hoặc người được ủy quyền nhận thay các thành viên trong gia đình. Người dân đi nhận tiền mang theo căn cước công dân hoặc VNeID để so sánh đối chiếu.

Tuy nhiên, việc chi trả bằng tiền mặt chỉ thực hiện với các hộ dân có địa chỉ thường trú trên địa bàn, không áp dụng với các hộ dân mới đăng ký tạm trú. Do đó, với những người không có tên trong danh sách phát trực tiếp vẫn tiếp tục phải chờ nhận chuyển khoản qua VNeID.

Một cán bộ phường cho biết, quá trình triển khai tặng quà cũng gặp một số vướng mắc do VNeID có thời điểm không truy cập được. Đặc biệt là vướng mắc liên quan đến các trường hợp tạm trú, công dân có hộ khẩu ở phường A nhưng lại tạm trú ở phường B, dẫn đến không có tên trong danh sách phát, hoặc cán bộ phường phải mất thêm thời gian xác minh.

Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, đến 17 giờ ngày 2.9, toàn bộ 3.321 xã, phường trên cả nước đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức tặng quà Quốc khánh đến người dân. Tổng số tiền là 10.700,3 tỉ đồng.