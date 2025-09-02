100% xã, phường đã nhận kinh phí quà Quốc khánh

Theo Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), đến 17 giờ hôm nay 2.9, toàn bộ 3.321 xã, phường trên cả nước đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức tặng quà Quốc khánh đến người dân. Tổng số tiền là 10.700,3 tỉ đồng.

Người dân hạnh phúc khi nhận quà Quốc khánh ẢNH: ĐAN THANH

Vài ngày qua, người dân tại nhiều địa phương trên cả nước nô nức đi nhận quà Quốc khánh.

Nhận 200.000 đồng cho hai vợ chồng ngay từ ngày 31.8, ông Nguyễn Văn Quý (trú P.Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh), xúc động chia sẻ: "Năm nay tôi đã hơn 70 tuổi, cũng là cựu chiến binh, trải qua thời chiến tranh, bom đạn nên càng quý trọng hòa bình. Nhà nước tặng từng người dân 100.000 đồng để ăn tết Độc lập làm niềm vui, ý nghĩa nhân lên gấp bội".

Tuy nhiên cạnh đó, tính hết ngày 2.9, quà Quốc khánh cũng chưa đến tay nhiều người. "Thông tin về quà Quốc khánh tôi mới chỉ xem trên báo chí. Nhà tôi chưa đăng ký nhận quà qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID), nhưng tới nay cũng chưa thấy tổ dân phố có thông báo gì", chị Nguyễn Thị Huyền (trú P.Phú Diễn, Hà Nội) cho biết.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, hiện nay không ít tổ dân phố tại Hà Nội đang tiếp tục thông báo địa điểm, thời gian để người dân đến nhận quà Quốc khánh sau ngày 2.9.

Người dân đi nhận quà được lưu ý đem theo căn cước công dân. Trẻ em nếu chưa làm căn cước công dân thì mang giấy khai sinh.

Bộ Tài chính hướng dẫn, việc tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức: chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên VNeID, hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức.

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Thời gian trao, nhận quà từ ngày 30.8, chậm nhất không quá ngày 15.9.

Trước đó, ngày 28.8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Mức quà tặng 100.000 đồng/người dân.