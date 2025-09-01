3.120/3.321 xã phường đã nhận kinh phí quà Quốc khánh

Theo số liệu tổng hợp nhanh của Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), đến 11 giờ ngày 1.9, có 3.120/3.321 xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) để tổ chức trao quà tặng Quốc khánh đến công dân, bằng 93,95% tổng số xã; với số tiền gần 10.428,6 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 96,99% trên dự toán đã được giao.

Mỗi công dân được nhận quà Quốc khánh 100.000 đồng ẢNH: TUẤN MINH

Tại 18 tỉnh, thành phố, gồm: Huế, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lai Châu, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Quảng Trị, Thanh Hóa, toàn bộ các xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức thực hiện chi quà tặng tại các cơ sở theo quy định.

Tại các tỉnh, thành phố còn lại, các địa phương đều đã đạt trên 90% số xã, phường hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao tặng quà đến công dân.

Kho bạc Nhà nước khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để giải ngân, đảm bảo kinh phí cho các đơn vị tổ chức chi tặng quà cho người dân.

Nhiều địa phương chậm chi trả quà 100.000 đồng, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trước 2.9

Trước đó, ngày 28.8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Mức quà tặng 100.000 đồng/người dân.

Bộ Tài chính hướng dẫn, việc tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức: chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID) hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức (trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID).

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân.

Thời gian trao, nhận quà từ ngày 30.8 và xong trước ngày 2.9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15.9.







