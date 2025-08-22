Chuẩn bị xét xử ông Phạm Thái Hà và Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

TAND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử đối với 29 bị cáo trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An.

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào 8.9, kéo dài trong nhiều ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Hơn 40 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo hoặc bảo vệ quyền lợi cho đương sự.

Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong số 29 bị cáo, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng cùng 26 người khác bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Để phục vụ xét xử, tòa triệu tập 5 nguyên đơn dân sự, gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông các tỉnh Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh và TP.Hà Nội; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang (cũ); Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng).

Nội dung vụ án cho thấy, Tập đoàn Thuận An trúng thầu và thi công nhiều dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng).

Các gói thầu bao gồm: gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt; gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; gói thầu số 02 dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và gói thầu XD01, XD02 dự án QL14E Bộ GTVT.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao để giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo tỉnh, Bộ GTVT trong việc ưu ái cho doanh nghiệp của mình.

Tiếp đó, bị cáo Hưng đến gặp, nhờ lãnh đạo các tỉnh và đơn vị thuộc Bộ GTVT chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An khi tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Được "bật đèn xanh", bị cáo Hưng chỉ đạo nhân viên phối hợp với các công ty do tập đoàn này tìm mời hoặc do các ban quản lý dự án giới thiệu hoặc chỉ định, từ đó tạo liên danh, móc ngoặc với nhau trong quá trình đấu thầu.

Các bị cáo bị cáo buộc thông đồng, cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu ngay từ khi chưa phát hành; gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỷ lệ phần trăm tiền "cơ chế"…

Với chuỗi sai phạm trên, Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu đã trúng thầu, thi công tại 5 dự án, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Sai phạm của bị cáo Hưng còn kéo theo hàng loạt cựu lãnh đạo, cán bộ vướng lao lý. Trong số này, có ông Phạm Thái Hà và Lê Ô Pích như đã nêu.

Đối với bị can Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ liên quan đến người này để tiếp tục điều tra, làm rõ.