'Chủ tịch Tập đoàn Thuận An thao túng, khiến nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý'

Đại diện Viện KSND TP.Hà Nội vừa công bố bản luận tội đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị liên quan.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng là người bị đề nghị mức án cao nhất, 10 - 11 năm tù, về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai cựu cán bộ cấp cao là Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bị đề nghị mức án 5 - 6 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị đề nghị mức án 3 - 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng ẢNH: PHÚC BÌNH

Cán bộ câu kết doanh nghiệp tạo lợi ích nhóm

Tại bản luận tội, đại diện viện kiểm sát nhận định, bị cáo Nguyễn Duy Hưng lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo T.Ư và các địa phương để được ưu ái tham gia hàng loạt dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách, sau đó chỉ đạo cấp dưới thực hiện các chiêu trò vi phạm về đấu thầu, gây thiệt hại tổng cộng 120 tỉ đồng.

Ông Hưng bị cáo buộc có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Hành vi của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An cùng các đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đặc biệt, cơ quan công tố đánh giá, nguyên dân dẫn tới sai phạm trong vụ án này là do những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý về đầu tư xây dựng, đấu thầu. Cán bộ tại T.Ư và các địa phương vì động cơ vụ lợi đã câu kết với doanh nghiệp, tạo nên lợi ích nhóm.

Ngoài việc đưa ra các căn cứ buộc tội, phía viện kiểm sát cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Tùy vào từng cá nhân, 29 người được xem xét một hoặc nhiều tình tiết như: thành khẩn khai báo, chủ động khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, gia đình có công với cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, được nhiều cá nhân, tổ chức có đơn xin giảm nhẹ hình phạt…

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An thao túng nhiều cán bộ

Vẫn theo đại diện viện kiểm sát, khi xem xét trách nhiệm hình sự đối với 29 bị cáo trong vụ án, cần có sự phân hóa theo tính chất, mức độ của hành vi sai phạm.

Cơ quan công tố đề nghị nghiêm trị với những bị cáo là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, giữ vai trò chính; đồng thời khoan hồng với ai là người giữ vai trò thứ yếu, giúp sức không đáng kể, thực hành do sức ép của cấp trên, gây thiệt hại không lớn…

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa ngày 8.9 ẢNH: PHÚC BÌNH

Chiểu theo tinh thần trên, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng dù được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ (thành khẩn khai báo, chủ động khắc phục hậu quả…), nhưng bị cáo là người có vai trò cao nhất, xuyên suốt vụ án.

Hành vi của bị cáo Hưng đã thao túng, làm suy thoái nhiều cán bộ, đảng viên, khiến nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý về Đảng, hành chính và hình sự. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm minh để răn đe.

Với bị cáo Phạm Thái Hà, viện kiểm sát cáo buộc ông này trực tiếp tác động đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, nhằm ưu ái cho Tập đoàn Thuận An tham gia gói thầu xây dựng cầu Đồng Việt, gây thiệt hại hơn 96 tỉ đồng. Thông qua việc này, ông Hà hưởng lợi 750 triệu đồng.

Cũng tại dự án cầu Đồng Việt, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích đã chỉ đạo cấp dưới tại Ban quản lý dự án hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện để Tập đoàn Thuận An trúng thầu trái quy định pháp luật, từ đó hưởng lợi bất chính 4 tỉ đồng.

Với nhóm cựu cán bộ nhận tiền từ Tập đoàn Thuận An, viện kiểm sát đều đề nghị tuyên phạt án tù. Điển hình như bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang) hưởng lợi 8 tỉ đồng, bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù; Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang) nhận 12,5 tỉ đồng, bị đề nghị mức án 5 - 6 năm tù; Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội) hưởng lợi 1,8 tỉ đồng, bị đề nghị mức án 4 - 5 năm tù; Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Quảng Ninh) hưởng lợi 4,4 tỉ đồng, bị đề nghị mức án 4 - 5 năm tù.

Trong số các bị cáo còn lại, nhiều người được đề nghị cho hưởng án treo.