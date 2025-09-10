Ông Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An 10-11 năm tù

Sáng 10.9, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Kết thúc phần xét hỏi, tòa công bố chuyển sang phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án với các bị cáo.

Đại diện viện kiểm sát trong vụ án Tập đoàn Thuận An ẢNH: PHÚC BÌNH

Sai phạm đặc biệt nghiêm trọng

Cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt 27 bị cáo phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị đề nghị mức án 10 - 11 năm tù.

Nhóm còn lại gồm cựu lãnh đạo, cán bộ ban quản lý dự án các địa phương và nhân viên thuộc Tập đoàn Thuận An bị đề nghị thấp nhất 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 7 năm tù.

Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị đề nghị mức án 3 - 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị đề nghị mức án 5 - 6 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Theo đại diện viện kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước rất lớn.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc thực hiện chuỗi sai phạm về đấu thầu, gây thiệt hại 120 tỉ đồng. Sai phạm của bị cáo còn là nguyên dân dẫn tới sai phạm của hàng loạt cán bộ tại các địa phương có dự án triển khai.

Các bị cáo Phạm Thái Hà (trái) và Nguyễn Duy Hưng tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Thâu tóm dự án, vung tiền "bồi dưỡng" cho quan chức

Quá trình xét hỏi trước đó, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng và nhiều bị cáo thừa nhận mọi cáo buộc của viện kiểm sát.

Theo đó, thông qua mối quan hệ với lãnh đạo T.Ư và các địa phương, sau khi biết thông tin các dự án, bị cáo Hưng chủ động liên hệ nhờ vả và được "bật đèn xanh" để tham gia thầu.

Tập đoàn Thuận An cùng các công ty liên danh sử dụng "quân xanh, quân đỏ", thông đồng với nhân viên ban quản lý dự án trong việc cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu ngay từ khi chưa phát hành, gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước…, nhờ vậy đã thâu tóm hàng loạt gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Đặc biệt, sau khi trúng thầu, Tập đoàn Thuận An cùng các doanh nghiệp mạnh tay chi "bồi dưỡng" cho loạt cựu quan chức. Trong đó, bị cáo Phạm Thái Hà nhận 750 triệu đồng, bị cáo Lê Ô Pích nhận 4 tỉ đồng, bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc GIang) hưởng lợi 8 tỉ đồng, Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang) nhận 12,5 tỉ đồng, Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội) hưởng lợi 1,8 tỉ đồng, Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Quảng Ninh) hưởng lợi 4,4 tỉ đồng…

Khai tại tòa, bị cáo Phạm Thái Hà thừa nhận cáo buộc, mong được xem xét vai trò của mình để hưởng khoan hồng, bởi nghề nghiệp làm trợ lý, thư ký, giúp việc cho lãnh đạo "có những rủi ro không thể lường trước được".

Về số tiền 750 triệu đồng, ban đầu bị cáo Hà nhận thức đây là tiền "anh em chơi với nhau nên Hưng cho", sau này thấy sai nên đã phối hợp với gia đình nộp lại toàn bộ.

Bị cáo Lê Ô Pích tuy thừa nhận đã chỉ đạo Ban quản lý dự án Bắc Giang tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An, song có yêu cầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Với 4 tỉ đồng đã nhận, ông Pích nói chưa dùng vào mục đích gì, trước khi phiên tòa diễn ra đã nộp lại toàn bộ.