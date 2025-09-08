Ông Phạm Thái Hà mong được xem xét vì ‘nghề trợ lý lãnh đạo nhiều rủi ro’

Chiều 8.9, Tòa án nhân dân Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị, địa phương liên quan.

Gây thiệt hại gần 97 tỉ đồng tại Bắc Giang

Cáo trạng cáo buộc rằng, khi biết Bắc Giang có chủ trương làm dự án cầu Đồng Việt, do có mối quan hệ từ trước nên bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, đã đặt vấn đề nhờ bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, giới thiệu, tác động đến ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Thuận An được tham gia làm cầu Đồng Việt.

Các bị cáo trong vụ án ẢNH: Đ.X

Cuối tháng 12.2021, trong bữa ăn tối, bị cáo Hà giới thiệu bị cáo Hưng với ông Thái và nói "Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho tập đoàn này tham gia dự án cầu Đồng Việt" và được ông Thái phản hồi "sẽ quan tâm".

Ông Thái sau đó chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện, Thuận An trúng gói thầu số 7, gây thiệt hại gần 97 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng thầu trái quy định, hưởng lợi 4 tỉ đồng. Ông Phạm Thái Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với ông Thái giúp Thuận An trúng thầu, gây thiệt hại gần 97 tỉ đồng và hưởng lợi 750 triệu đồng.

Nhận "hoa hồng" nhưng không nhớ vì rất nhiều dự án

Khai trước tòa, ông Lê Ô Pích khai tại một cuộc họp, ông Thái giới thiệu về Tập đoàn Thuận An, nói doanh nghiệp này có năng lực, sắp tới có về địa phương làm dự án thì xem xét tạo điều kiện.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An ẢNH: Đ.X

Sau khi biết Thuận An muốn tham gia làm cầu Đồng Việt, ông Pích đã chỉ đạo Ban quản lý dự án tạo điều kiện nhưng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Thuận An có năng lực thì chấm thầu, cho làm dự án.

"Thuận An trúng thầu thì tốt cho tỉnh", ông Pích khai và cho hay đơn vị này có năng lực.

Ông Pích khai, xuyên suốt dự án có gặp bị cáo Hưng 1 lần. Lần này chỉ giao tiếp bình thường chứ không bàn bạc gì. Sau khi Thuận An trúng thầu, vào dịp Tết 2023, ông Pích được ông Hưng biếu 1 tỉ đồng; được Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang 4 lần đưa quà tổng 3 tỉ đồng.

"Bị cáo nhận nghĩ là tiền hoa hồng cảm ơn, Thạo không nói gì. Tỉnh thời điểm đó rất nhiều dự án, bị cáo không biết thanh toán dự án nào", ông Pích khai.

Sau khi chủ tọa thẩm vấn, ông Pích thừa nhận số tiền này là "dự án cầu Đồng Việt cảm ơn".

Ông Pích cũng khai 4 tỉ đồng này nhận về cất giữ mà chưa dùng vào việc gì và đã nộp khắc phục toàn bộ.

Mong được xem xét vì làm nghề rủi ro

Về phần mình, ông Phạm Thái Hà thừa nhận nội dung cáo trạng và cho rằng bản thân không bị oan.

Ông Hà khai khi nhận được cáo trạng đã rất hối hận và suy nghĩ rất nhiều, bị nhiều bệnh tật. Trong trại tạm giam, ông đã viết thêm 1 bản khai báo rất chi tiết kèm đề nghị gửi cơ quan tố tụng và mong HĐXX xem xét các tình tiết trong đó.

"Đơn đề nghị tòa đã nhận, ngoài những nội dung đó bị cáo muốn khai báo gì thêm không?", chủ tọa hỏi.

Ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội ẢNH: BCA

Đáp lại, ông Hà mong muốn HĐXX xem xét tình tiết nghề nghiệp làm trợ lý, thư ký, giúp việc cho lãnh đạo có những rủi ro không thể lường trước được. Ông Hà mong HĐXX xem xét vai trò của mình trong vụ án để được hưởng khoan hồng.

Về số tiền 750 triệu đồng nhận từ chủ tịch Tập đoàn Thuận An, ông Hà khai số tiền này nhận nhiều lần, trong nhiều năm. Khi được mời lên cơ quan điều tra, lúc đầu chỉ nhận thức đây là tiền anh em chơi với nhau nên ông Hưng cho. Song khi biết là vi phạm, ông Hà đã phối hợp với gia đình nộp vào tài khoản tạm giữ của của quan điều tra trước khi bị khởi tố.