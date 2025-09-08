Vụ án Thuận An: Vì sao cựu Bí thư tỉnh Bắc Giang chưa bị xét xử?

Trưa 8.9, sau khi đại diện viện kiểm sát công bố bản cáo trạng, hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội xét hỏi đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Người đầu tiên bước lên bục khai báo là Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch doanh nghiệp này.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An ẢNH: PHÚC BÌNH

"Thâu tóm" dự án nhờ quan hệ với lãnh đạo

Trả lời lưu loát các câu hỏi, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng thừa nhận hầu hết cáo buộc của viện kiểm sát.

Thông qua mối quan hệ với lãnh đạo T.Ư và địa phương, ngay từ khi biết thông tin các dự án, bị cáo Hưng đã chủ động liên hệ, nhờ vả để được ưu ái tham gia thầu.

Nhờ được "bật đèn xanh", Tập đoàn Thuận An cùng các công ty liên danh dễ dàng "thâu tóm" hàng loạt gói thầu giá trị lớn, gồm: gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt (Bắc Giang); gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều (Quảng Ninh); gói thầu số 02 dự án cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), giai đoạn 2 và gói thầu XD01, XD02 dự án QL14E Bộ GTVT.

Quá trình triển khai thầu, nhóm doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Thuận An sử dụng "quân xanh, quân đỏ", thông đồng với nhân viên các ban quản lý dự án trong việc cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu ngay từ khi chưa phát hành; gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước…

Bằng chuỗi chiêu trò nêu trên, Tập đoàn Thuận An và các thành viên liên danh trúng thầu, thi công tại 5 dự án, gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 120 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thành các dự án, phía Tập đoàn Thuận An đều chi tiền "bồi dưỡng" cho các lãnh đạo địa phương và cán bộ thuộc ban quản lý dự án. Khoản chi phí theo thông lệ là 3% giá trị gói thầu (trước thuế).

Điển hình như dự án cầu Vĩnh Tuy 2, Tập đoàn Thuận An và liên danh đã chi hơn 12 tỉ đồng cho các cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án Hà Nội, đơn vị tư vấn thầu, tổ tư vấn giám sát. Hay như dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, liên danh của Thuận An đã "bồi dưỡng" 12,5 tỉ đồng cho cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Tuyên Quang…

Hội đồng xét xử hỏi nguồn tiền chi "bồi dưỡng" cho các cựu quan chức lấy từ đâu? Nguyễn Duy Hưng cho biết, một phần tập đoàn tự bỏ ra, một phần thu phí từ các nhà thầu phụ, phần khác thì gửi giá (chênh lệch đầu vào) từ các nhà cung cấp vật liệu.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái ẢNH: T.N

Bữa tối "ra mắt" Tập đoàn Thuận An với Tỉnh ủy Bắc Giang

Trong số các dự án mà Tập đoàn Thuận An tham gia, chỉ riêng gói thầu thi công xây dựng cầu Đồng Việt, tỉnh Bắc Giang đã gây thiệt hại hơn 96 tỉ đồng, lớn nhất trong vụ án.

Nguyễn Duy Hưng khai rằng, do có quan hệ từ trước, sau khi biết thông tin về dự án, bị cáo chủ động liên hệ với Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khi ấy là ông Dương Văn Thái, để nhờ cậy. Tiếp đó, bị cáo gọi cho ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, hỏi rằng "có nên gọi điện cho lãnh đạo cấp cao để nói một vài tiếng không?", ông Hà tư vấn "nên".

Tại lần gặp mặt trực tiếp sau đó giữa Hưng và ông Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nói dự án cầu Đồng Việt đòi hỏi công nghệ cao, doanh nghiệp ở địa phương không đủ năng lực, nếu liên danh của Thuận An đáp ứng thì tỉnh sẽ ủng hộ.

Tiếp đó, cuối tháng 12.2021, trong bữa cơm tối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà cựu Chủ tịch Quốc hội, ông Hà giới thiệu Nguyễn Duy Hưng, nói Tập đoàn Thuận An là "đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét".

Mọi việc hanh thông vì cấp trên đã "gật đầu", ông Hưng liên hệ với Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Thạo. Vị này đồng ý và giao cấp dưới phối hợp với doanh nghiệp trong việc triển khai lựa chọn nhà thầu.

Nguyễn Duy Hưng cũng khai rằng, sau khi hoàn tất gói thầu, bị cáo có chi tiền cho một số cá nhân. Chủ tọa hỏi cụ thể là những ai, bị cáo khai có ông Dương Văn Thái và các cán bộ tại Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang.

Cáo trạng cho thấy, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã chỉ đạo cấp dưới đưa cho ông Thạo tổng cộng 11 tỉ đồng. Ông Thạo đưa lại cho cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích 3 tỉ đồng, còn lại giữ để chi tiêu.

Ngoài ra, bị cáo Hưng còn trực tiếp đưa cho ông Pích 1 tỉ đồng, đưa cho ông Hà 500 triệu đồng và 250 triệu đồng khác vào các dịp lễ, tết…

Đáng chú ý, liên quan đến vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tháng 5.2025, cơ quan điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, cáo buộc ông Thái chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia xây dựng cầu Đồng Việt, và được Nguyễn Duy Hưng 2 lần đưa tiền tổng cộng 900 triệu đồng.

Sau đó, Viện KSND tối cao trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ số tiền ông Thái nhận của bị cáo Hưng. Đến tháng 6, cơ quan điều tra quyết định tách vụ án hình sự "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với ông Thái. Vì thế, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang chưa bị xét xử tại phiên tòa hôm nay.