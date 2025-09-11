Công an TP.HCM tạm giữ hình sự bác sĩ nha khoa Tuyết Chinh đánh khách hàng

Liên quan vụ bác sĩ nha khoa hành hung khách hàng, ngày 11.9, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ở phường An Phú Đông) để điều tra, làm rõ về tội "gây rối trật tự công cộng". Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Công an đọc lệnh tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh ẢNH: NGỌC LÊ

Mâu thuẫn từ dịch vụ, hành hung khách hàng bằng cây sắt

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 3.9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.T về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ.

Ngay sau đó, Công an phường Hạnh Thông đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM mời bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ cơ sở, đến làm việc.

Tại cơ quan công an, các bên liên quan tường trình, chị T. là khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại nha khoa Tuyết Chinh. Giữa chị T. và bà Chinh đã phát sinh mâu thuẫn liên quan đến chất lượng dịch vụ.

Đỉnh điểm là vào ngày 3.9, khi chị T. cùng bạn đến cơ sở để yêu cầu giải quyết, 2 bên đã xảy ra cự cãi gay gắt. Thay vì đối thoại, bà Chinh được cho là đã có hành vi dùng một cây sắt để đe dọa, đánh chị T., đồng thời giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của nữ khách hàng.

Mặc dù chồng và bảo vệ của cơ sở đã vào can ngăn, bà Chinh vẫn tiếp tục hành vi hung hãn, gây náo loạn và mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại khu vực.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an TP.HCM cũng đề nghị người dân khi có phát sinh các tranh chấp dân sự, dịch vụ hay tài chính, cần hết sức giữ bình tĩnh, ưu tiên thương lượng hòa giải.

Trong trường hợp không thể tự giải quyết, người dân nên gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng trình tự pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Công an TP.HCM nhấn mạnh, đối với các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở hành nghề y tế, nha khoa, phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật và có thái độ ứng xử văn minh với khách hàng.

Khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được can thiệp và xử lý kịp thời.