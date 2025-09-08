Sở Y tế TP.HCM thông tin bác sĩ chủ nha khoa Tuyết Chinh hành hung bệnh nhân

Chiều 8.9, Sở Y tế TP.HCM thông tin về việc kiểm tra đột xuất Phòng khám nha khoa Tuyết Chinh (49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP.HCM) sau khi mạng xã hội xuất hiện hình ảnh phản cảm - người mặc áo blouse trắng nhưng lại có hành vi hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản của người bệnh xảy ra tại địa chỉ này.

Theo đó, thời điểm kiểm tra vào sáng cùng ngày, cơ sở cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317475115 do Sở KH-ĐT TP.HCM (cũ) cấp cho Công ty TNHH nha khoa Tuyết Chinh, đăng ký lần đầu ngày 15.6.2022. Cơ sở cũng cung cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 41M8032542 ngày 27.10.2016 do UBND quận Gò Vấp (cũ) cấp Hộ kinh doanh nha khoa Tuyết Chinh.

Cũng tại địa chỉ này Sở Y tế TP.HCM cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số 07501 ngày 24.4.2019 với hình thức Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt thuộc Hộ kinh doanh nha khoa Tuyết Chinh do bác sĩ N.T.T.C phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Hình ảnh bác sĩ N.T.T.C hành hung bệnh nhân ngay tại chính cơ sở nha khoa do mình làm chủ ẢNH CHỤP LẠI TỪ CLIP

Theo Sở Y tế TP.HCM, qua kiểm tra, đoàn ghi nhận nhiều sai phạm tại phòng khám:

Thứ nhất, phòng khám không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Thứ hai, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Thứ ba, không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Thứ tư, quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động.

Bên cạnh đó, tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận 3 nhân viên hành nghề khám chữa bệnh tại phòng khám nhưng chưa cung cấp được chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Làm việc với đoàn kiểm tra về vụ hành hung bệnh nhân, bác sĩ N.T.T.C cho biết, bệnh nhân N.T.T.T đến phòng khám thực hiện chỉnh nha từ năm 2021. Đến nay, do không hài lòng kết quả điều trị của phòng khám nên đăng tải nội dung trên mạng xã hội Facebook và đến phòng khám đòi tiền phí điều trị đã đóng. Hình ảnh người mặc áo blouse trắng có hành vi hành hung bệnh nhân chính là bác sĩ N.T.T.C.

Trong diễn biến liên quan, đại diện Sở Y tế TP.HCM đã đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thăm hỏi, động viên N.T.T.T và gia đình sau sự cố bị bác sĩ N.T.T.C hành hung. Hiện tình trạng bệnh nhân tạm ổn định, tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

"Sở Y tế TP.HCM kịch liệt lên án hành vi của bác sĩ N.T.T.C đã hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản của bệnh nhân, cho dù là bất kỳ nguyên nhân nào", lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM chia sẻ.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong thời gian Công an phường Hạnh Thông điều tra và thu thập chứng cứ của vụ việc, sở quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám, tiếp tục làm rõ các vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, Sở Y tế tiếp tục phối hợp Công an TP.HCM tiếp tục xác minh vụ việc hành hung bệnh nhân, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về đạo đức hành nghề, và vi phạm các quy định chuyên môn trong khám chữa bệnh.