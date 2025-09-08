Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bị kỷ luật, xin nghỉ việc theo nguyện vọng

Thang Duy
Thang Duy
08/09/2025 09:56 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM cho ông Nguyễn Thanh Hiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM nghỉ việc theo nguyện vọng, kể từ hôm nay.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM vừa ký quyết định giải quyết thôi việc đối với viên chức. Theo đó, Sở Y tế TP.HCM chấp thuận cho thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Thanh Hiệp (49 tuổi), Phòng Nghiệp vụ y thuộc sở này. 

Theo quyết định, ông Nguyễn Thanh Hiệp nghỉ việc từ ngày hôm nay (8.9).

Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bị kỷ luật, xin nghỉ việc theo nguyện vọng - Ảnh 1.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nơi ông Nguyễn Thanh Hiệp từng giữ chức hiệu trưởng

ẢNH: HÀ ÁNH

Trước đó, ngày 4.4, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM thông báo đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng, 3 đảng viên. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Theo quyết định kỷ luật, ông Nguyễn Thanh Hiệp là Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nguyên ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối đại học, cao đẳng TP.HCM (từ tháng 8.2022 - 8.2024).

Giai đoạn từ tháng 8.2022 - 8.2024, với vai trò Phó bí thư Đảng ủy Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhiệm kỳ 2020 ⁃ 2025, ông Hiệp cùng chịu trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Với vai trò Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ông Nguyễn Thanh Hiệp đã có khuyết điểm, vi phạm. Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Hiệp thiếu trách nhiệm triển khai thực hiện 6 nghị quyết của Đảng ủy Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Lãnh đạo thực hiện và quyết định không đúng nguyên tắc, quy định về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ông Nguyễn Thanh Hiệp tổ chức đoàn đi công tác trong nước và ngoài nước không đúng thành phần, yêu cầu công việc. Thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều đảng viên, nhân viên có khuyết điểm, vi phạm.

Theo quyết định của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, vi phạm của ông Nguyễn Thanh Hiệp gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của Đảng ủy, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và uy tín của cá nhân ông.

Sau đó, ông Nguyễn Thanh Hiệp còn có nhiều văn bản khẩn liên tiếp liên quan đến Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2025. Điều này khiến Đảng ủy Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thống nhất thu hồi quyết định của hiệu trưởng về thành lập tổ kiểm tra hoạt động của Hội đồng Khoa học và đào tạo, liên quan đề xuất thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2025. Ban chấp hành Đảng bộ đề nghị hiệu trưởng nghiêm túc phê bình, rút kinh nghiệm và gửi báo cáo kiểm điểm.

Ngày 26.4, UBND TP.HCM cũng đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hiệp theo quy định tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 71/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp được chuyển về Sở Y tế TP.HCM nhận công tác trước khi xin thôi việc.

Tin liên quan

Vì sao ông Nguyễn Thanh Hiệp bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo?

Vì sao ông Nguyễn Thanh Hiệp bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo?

Ông Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM vừa bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thanh Hiệp Thiếu trách nhiệm Nghỉ việc hội đồng giáo sư bị kỷ luật Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận