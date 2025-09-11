Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP.HCM sẽ quy định không tan học trước 16 giờ 30

Bích Thanh
Bích Thanh
11/09/2025 08:24 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ quy định thời gian học sinh tan học không trước 16 giờ 30 để tạo thuận lợi về điều kiện đưa đón của phụ huynh học sinh.

Buổi chiều học 2 tiết rồi về là không hợp lý

Trước nhiều ý kiến phản ánh của phụ huynh học sinh về việc vào năm học mới, một số trường học quy định giờ tan học sớm, ảnh hưởng đến việc đưa đón của phụ huynh, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin, đang xin ý kiến giám đốc sở ban hành văn bản quy định giờ vào học và tan học của học sinh các cấp năm học 2025 -2026.

Theo ông Minh, Văn phòng Sở GD-ĐT dự kiến đề xuất giờ vào học buổi sáng của học sinh không bắt đầu trước 7 giờ và sau 8 giờ. Thời gian kết thúc giờ học buổi sáng không trước 10 giờ 30. Thời gian kết thúc giờ học buổi chiều không trước 16 giờ 30.

TP.HCM sẽ quy định không tan học trước 16 giờ 30 - Ảnh 1.

Năm học mới, theo phản ánh của phụ huynh, nhiều trường quy định thời gian biểu ngày học của học sinh chưa phù hợp

ảnh: Nhật Thịnh

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT nhìn nhận, hiện nay nhiều trường tiểu học, THCS, THPT quy định thời gian biểu ngày học của học sinh chưa phù hợp. Trong đó, có trường cho học sinh tan học vào lúc 15 giờ hoặc 15 giờ 30, gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa đón con em.

Tại cuộc họp góp ý xây dựng chương trình nhà trường tổ chức vào hôm qua, 10.9, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu các nhà trường khi tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cần thực hiện một cách linh hoạt. Cần tính toán giờ vào học, tan học của học sinh cho phù hợp, đảm bảo tính ổn định và tạo thuận lợi cho phụ huynh khi đưa đón con em đi học. Một số trường dạy buổi sáng 5 tiết, buổi chiều chỉ dạy 2 tiết cho học sinh đi về là không hợp lý.

Không học chính khóa vào thứ bảy

Cũng hôm qua, trước nhiều phản ánh, tin nhắn từ phụ huynh về việc các trường xếp thời khóa biểu không hợp lý, học sinh phải học thứ bảy, nhất là ở cấp THCS và THPT diễn ra trong những ngày đầu năm học 2025-2026, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đã có những chỉ đạo cụ thể về việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày, tổ chức các chương trình nhà trường

Theo đó, bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị các trường rà soát lại, sắp xếp linh hoạt, đảm bảo không gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt khi năm học mới chỉ vừa bắt đầu.

Cũng theo bà Thúy, ngay cả cấp tiểu học đến THCS, không phải trường nào cũng có điều kiện tổ chức 2 buổi/ngày. Nếu sắp xếp được, các trường nên hạn chế học vào thứ bảy. Một số trường đã linh hoạt chuyển thứ bảy thành buổi tự học hoặc học trực tuyến, đây là một hướng đi đáng cân nhắc. Bà Lãm Thúy lưu ý, TP.HCM ban hành danh mục hoạt động giáo dục, dịch vụ hỗ trợ, được phép thu từ nguồn xã hội hóa. Chẳng hạn ở nội dung học ngoại ngữ bao gồm 6 danh mục nhỏ. Tuy nhiên, không có nghĩa là trường tổ chức hết cả 6 nội dung. Việc lựa chọn cần phù hợp, không gây áp lực cho học sinh, phụ huynh.

Ông Nguyễn Bảo Quốc thông tin, Phòng Giáo dục phổ thông đã có trao đổi với lãnh đạo Vụ Giáo dục phổ thông của Bộ GD-ĐT và thống nhất quan điểm 7 tiết/ngày chỉ dành để thực hiện chương trình chính khóa. Do đó các trường được chủ động, linh hoạt, nhưng phải đảm bảo 7 tiết/ngày là dành cho Chương trình GDPT 2018. Sau 7 tiết này, có thể thực hiện các tiết học của chương trình nhà trường.

Cũng theo ông Quốc, việc tổ chức học 2 buổi/ngày cần chú ý đến sự tham gia chủ động của học sinh. Ông Quốc chỉ đạo các trường không xếp thời khóa biểu chính khóa vào thứ bảy. Nên sắp xếp ngày thứ bảy để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt, tổ chức các câu lạc bộ… với sự tham gia chủ động, tự nguyện của học sinh.

Tin liên quan

Học 2 buổi/ngày tại TP.HCM: Hoạt động nào phụ huynh phải đóng tiền?

Học 2 buổi/ngày tại TP.HCM: Hoạt động nào phụ huynh phải đóng tiền?

Trong hướng dẫn về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày năm học 2025-2026, Sở GD-ĐT TP.HCM đã đưa ra những thông tin cụ thể về các hoạt động giáo dục thực hiện từ nguồn ngân sách (phụ huynh không phải đóng tiền), những hoạt động giáo dục thực hiện xã hội hóa (phụ huynh phải đóng tiền).

Phụ huynh học sinh bức xúc vì học thứ bảy, Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo khẩn

Giáo viên TP.HCM: Thu nhập tăng thêm hàng chục triệu đồng/quý

Khám phá thêm chủ đề

Tan học giờ tan học học 2 buổi hoạt động giáo dục chương trình nhà trường Thời khoá biểu học 2 buổi/ngày học thứ bảy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận