Bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu bị tuyên án 17 năm tù

Chiều 11.9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - nhà thuốc Mỹ Châu) 17 năm tù tội đưa hối lộ; bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) 18 năm tù, bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) 8 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX buộc bị cáo Kháng và Nam hoàn trả lại 7 tỉ đồng đã chiếm đoạt của bị cáo Châu, để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (chủ nhà thuốc Mỹ Châu Pharmacy) khóc và nói lời sau cùng, trước khi HĐXX vào nghị án ẢMH: THẢO NHÂN

HĐXX nhận định, lời khai của bị cáo Kháng phù hợp với tài liệu, hồ sơ vụ án. Bị cáo Nam, và Châu tại tòa không nhận tội, nhưng căn cứ vào chứng cứ khác trong hồ sơ, lời khai của bị cáo Kháng và người liên quan, đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố các bị cáo đúng người, đúng tội.

Trong phần nhận định, HĐXX cũng không áp dụng tình tiết giảm nhẹ "người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" đối với bị cáo Châu.

Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho chủ nhà thuốc Mỹ Châu

Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo bị cáo Lê Thị Mỹ Châu đề nghị HĐXX tạm ngưng phiên tòa, để Viện kiểm sát cung cấp file ghi âm, ghi hình lời khai nhận tội của thân chủ mình.

Bên cạnh đó, một luật sư khác bào chữa cho bị cáo Châu đề nghị HĐXX miễn trách nhiệm hình sự tội "đưa hối lộ" cho thân chủ mình.

Theo luật sư, hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo Châu nhận hành vi đưa 7 tỉ đồng cho bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) để bị cáo này chạy tại ngoại cho người em xã hội của Châu - Thái Khắc Hoàng, là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Bị cáo Kháng (bìa trái) và bị cáo Nam ẢNH: THẢO NHÂN

Tại tòa, bị cáo Châu phản cung. Cho rằng 7 tỉ đồng đưa cho Kháng với mục đích: 6 tỉ để khắc phục một phần hậu quả cho Hoàng, 1 tỉ đồng thuê luật sư.

Trong phần thẩm vấn, luật sư bị cáo Châu đưa ra hai bản cung thể hiện lời khai của bị cáo Châu thừa nhận đưa đủ 7 tỉ đồng cho Kháng, nhưng Kháng vẫn không giúp được Hoàng tại ngoại, cũng không trả lại tiền và bỏ trốn.

Theo luật sư, 2 bản cung này nội dung hoàn toàn giống nhau đến dấu phẩy. Vì vậy, luật sư đề nghị Viện kiểm sát cung cấp dữ liệu điện tử chứng minh lời khai trên là của bị cáo Châu.

Qua đó, khi bào chữa, luật sư cũng đề nghị tạm ngưng phiên tòa để Viện kiểm sát cung cấp dữ liệu điện tử là file ghi âm, ghi hình tại các buổi làm việc liên quan này.

Viện kiểm sát: Trường hợp bị cáo Châu không phải tự nguyện tố giác

Bên cạnh đó, trong phần bào chữa, luật sư của bị cáo Châu đề nghị tòa miễn trách nhiệm hình sự tội đưa hối lộ đối với bị cáo Châu, vì bị cáo này đã tố cáo vụ việc trước khi bị phát giác.

Đối đáp, Viện kiểm sát nêu tội đưa hối lộ có thể được miễn trách nhiệm hình sự, trả lại một phần hoặc toàn bộ tiền đưa hối lộ, theo Điều 364 Bộ luật Hình sự khi “người đưa hối lộ đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác”.

Song, trường hợp bị cáo Châu là không tự nguyên khai báo, mà bị cáo cho rằng đã bị lừa đảo nên tố cáo nhằm lấy lại tiền, vì vậy, bị cáo không đủ điều kiện được miễn trách nhiệm hình sự, và trả lại tiền cho bị cáo.

Ở phần luận tội, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Châu từ 14 - 15 năm tù, bị cáo Châu không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”.

Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) bị Viện kiểm sát đề nghị 18 - 20 năm tù, bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) từ 8 - 10 năm tù cùng về tội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.