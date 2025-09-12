Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân

Hơn 3 giờ ngày 19.9, một vụ cháy nhà xảy ra trên đường Lê Quang Đạo, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM. Vụ cháy khiến ông N.M.T (78 tuổi, quê Vĩnh Long) tử vong, trong khi bà N.T.K.H (82 tuổi, vợ ông T.) may mắn thoát ra ngoài.

Nỗ lực cứu người bất thành giữa tâm lửa

Đến hơn 9 giờ cùng ngày, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ông Phạm Long Khánh nghẹn ngào kể lại 3 lần cố gắng xông vào nhà cháy cứu người nhưng bất thành ẢNH: TRẦN KHA

Theo lời kể của bà Bảy, một người dân sống gần hiện trường, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, tiếng kêu cứu thất thanh cùng mùi khét nồng nặc đã đánh thức cả khu phố. "Mọi người chạy ra thì thấy bà H. hốt hoảng kêu cứu, nói chồng bà bị kẹt trong nhà. Chúng tôi đã cố hết sức để vào bên trong đưa ông T. ra ngoài, nhưng lửa và khói quá lớn, không thể tiếp cận được", bà Bảy nghẹn ngào kể lại.

Đặc biệt, ông Phạm Long Khánh (55 tuổi), hàng xóm sát vách nhà ông T., đã ba lần xông vào đám cháy để cố gắng cứu người nhưng đều thất bại. Ông Khánh bị bỏng nhẹ ở lưng và bị thương cả hai chân.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, ông Khánh buồn bã: "Không cứu được người, tôi xót lắm, đau lòng lắm".

Ông Khánh nhớ lại, khi đang ngủ, ông giật mình vì mùi khét và tiếng chó sủa dữ dội. Ngay sau đó, bà H. chạy sang đập cửa kêu cứu: "Chú Khánh ơi, nhà tôi cháy rồi!" Không kịp mặc áo, ông Khánh lao vào nhà ông T. nhưng lối đi chật hẹp, bị vướng xe máy khiến ông phải quay ra.

Ông Khánh bị thương khi cố gắng cứu người ẢNH: TRẦN KHA

Lần thứ hai xông vào, lửa bén vào lưng khiến ông không thể tiếp tục. Lần thứ ba, ông Khánh quyết tâm vào lại nhưng vấp ngã, hai đầu gối bị va đập mạnh, máu túa ra. Lúc này, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, buộc ông phải rút lui.

"Tôi kêu vợ chạy đi đập cửa các nhà lân cận để gọi mọi người hỗ trợ dập lửa. Nhưng khi mọi người đến, ngọn lửa đã quá lớn, không thể làm gì được. Nhà tôi cũng bị ảnh hưởng, nhưng điều đó không quan trọng. Cứu không được ông T., tôi cắn rứt lắm", ông Khánh nghẹn ngào.

Ngọn lửa bùng phát từ cầu dao điện

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 (Công an TP.HCM) đã nhanh chóng điều động nhiều phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được khống chế và dập tắt ngay sau đó. Tuy nhiên, ông N.M.T đã không thể qua khỏi.

Theo lời khai ban đầu của bà N.T.K.H, ngọn lửa được cho là bùng phát từ khu vực cầu dao điện trong nhà. Nguyên nhân chính xác và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Ông Khánh cho hay, vợ chồng ông T. thuê căn nhà này để sinh sống hơn 20 năm qua, nương tựa vào nhau khi tuổi đã cao. Gần đây, ông T. gặp tai nạn xe, bị thương ở chân, đi lại khó khăn và gần như nằm một chỗ. Vì bà H. cũng lớn tuổi, ông Khánh thường xuyên qua hỗ trợ bồng bế, giúp ông T. tắm rửa và vệ sinh cá nhân.

Công an phong tỏa quanh căn nhà cháy để điều tra ẢNH: TRẦN KHA

Căn nhà của ông T. chứa rất nhiều đồ đạc, phần lớn là do ông nhặt về hoặc được cho để bán lại. Chính số đồ đạc này đã chắn hết lối đi, khiến người dân không thể tiếp cận để cứu ông T. khi xảy ra cháy.

Đề xuất khen thưởng người hàng xóm dũng cảm

Hành động dũng cảm của ông Phạm Long Khánh, dù không thể cứu được ông T., đã để lại ấn tượng sâu sắc với cộng đồng. Công an phường Trung Mỹ Tây cho biết sẽ xem xét đề xuất lên UBND phường để biểu dương và khen thưởng ông Khánh vì tinh thần xả thân cứu người.

Vụ cháy nhà không chỉ cướp đi mạng sống của ông N.M.T mà còn để lại nỗi đau và sự tiếc nuối cho người dân khu phố. Sự việc là lời cảnh báo về nguy cơ cháy nổ trong các khu dân cư, đặc biệt ở những căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa.