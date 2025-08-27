Cháy nhà vắng chủ, thiêu rụi tài sản

Ngày 27.8, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) cùng Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ cháy nhà dân ở hẻm C8 Võ Văn Vân.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 cùng ngày, người dân phát hiện có cháy nhà dân nằm trong khu đất rộng hơn 1.000 m2 ở hẻm C8 Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM.

Lửa sau đó bùng phát mạnh. Một số nhà dân, xưởng sản xuất liền kề khu đất này sợ cháy lan đã dùng vòi nước xịt xung quanh làm mát, đồng thời gọi báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 20 điều nhiều xe cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, dập lửa chống cháy lan.

Theo người dân, khu đất trên rộng hơn 1.000 m2 dựng rào sắt, xây tường gạch xung quanh. Bên trong khu đất được chủ trồng cây, nuôi một số gia súc và có nhà ở. Hằng ngày, người đàn ông thường đi nhặt cây khô đem về khu vực trên chất đống để dùng cho việc nấu bếp, nuôi gia súc.

Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy ẢNH: TRẦN KHA

Thời điểm xảy ra cháy người đàn ông đi ra ngoài, không có người bên trong. Vụ cháy khiến căn nhà dựng bằng tôn có khung bằng cây và sắt nằm trong khu đất này bị cháy, đổ sập. Khu vực nuôi gia súc cũng bị cháy.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy nhà dân trong hẻm C8 Võ Văn Vân (xã Tân Vĩnh Lộc) đang được công an điều tra, làm rõ.