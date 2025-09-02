Thắp lên ngọn lửa yêu nước trong người trẻ

Yêu nước - ngọn lửa luôn cháy trong tuổi trẻ

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nhấn mạnh lòng yêu nước là giá trị thiêng liêng, là truyền thống quý báu của dân tộc và luôn là ngọn lửa cháy bỏng của tuổi trẻ. Trong từng giai đoạn lịch sử, các thế hệ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể. Nếu như trong các cuộc kháng chiến giành và giữ độc lập, tự do, thống nhất của đất nước, lòng yêu nước của thanh niên là sẵn sàng xung phong, sẵn sàng "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", thì ngày nay, trong thời bình, tình yêu ấy có nhiều hình thức biểu đạt phong phú hơn.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trao ảnh liệt sĩ được phục dựng cho gia đình liệt sĩ trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị) Ảnh: Nguyễn Phúc

Người trẻ yêu nước bằng niềm say mê học tập, nghiên cứu và làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, nắm bắt cơ hội để góp sức đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu. Họ yêu nước bằng quyết tâm khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cống hiến sức trẻ thực hiện những nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và của cả đất nước. Họ yêu nước bằng những công trình, phần việc chung sức cùng cộng đồng; sẵn sàng đi bất kỳ đâu, làm bất kỳ việc gì Tổ quốc cần, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Hay đơn giản, trong một giờ làm việc tận tụy, một việc làm đúng đắn và tử tế, cũng là cách thể hiện tình yêu nước.

"Với sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội, người trẻ ngày nay tiếp cận với nhiều luồng tư tưởng, quan điểm đa chiều. Nhưng chính trong môi trường mở đó, tôi thấy người trẻ vẫn giữ được tinh thần độc lập, biết chọn lọc, và quan trọng nhất là vẫn giữ vững nền tảng giá trị quốc gia, dân tộc. Đó là điều đáng trân trọng và là minh chứng rõ ràng cho một thế hệ trẻ yêu nước theo cách riêng, hiện đại, sáng tạo và đầy trách nhiệm", anh Huy nói.

Tổ quốc là nơi khởi nguồn mọi khát vọng lớn lao nhất. 80 năm trước, cả dân tộc đứng dậy giành lấy độc lập, không phải chỉ để thoát khỏi ách nô lệ, mà để làm chủ vận mệnh của mình. Hôm nay, khát vọng vươn mình trở thành một quốc gia hùng cường chính là sứ mệnh mà thế hệ trẻ chúng ta cần tiếp nối. Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Tình yêu đất nước - từ cảm xúc thành sức mạnh quốc gia

Để tình yêu nước của người trẻ cộng hưởng trở thành sức mạnh quốc gia, tổ chức Đoàn phải là cầu nối, là môi trường để thanh niên hòa chung khát vọng của mình với khát vọng của dân tộc. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định cần tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục trên nền tảng các giá trị cốt lõi, bất biến là truyền thống dân tộc. Cùng với đó, cần thiết kế các phong trào hành động cách mạng để giúp thanh niên tiên phong trên các lĩnh vực, đặc biệt là các đột phá chiến lược của đất nước.

Theo anh Bùi Quang Huy, có 3 điểm mà tổ chức Đoàn cần tập trung thực hiện, có thể coi là những nội dung trọng tâm, đột phá. Đầu tiên, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương pháp hoạt động của Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh toàn diện. Xây dựng Đoàn mạnh từ cơ sở, huy động được sức mạnh ngay tại chỗ, ngay từ địa bàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Các bạn trẻ tri ân các anh hùng liệt sĩ dịp 27.7 vừa qua Ảnh: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

Đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ Hội phải là những người nhiệt huyết, "lo trước thanh niên, vui sau thanh niên, gian khổ thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau, có khả năng hoạch định, tổ chức các phong trào cách mạng thiết thực, hiệu quả", gắn bó và thật sự có uy tín trong thanh niên; phải là những người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.

Thứ hai, phải tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Công tác giáo dục của Đoàn cần tập trung định hướng, thực hiện "3 thống nhất" trong nhận thức và hành động của thanh niên: lý tưởng của thanh niên là kiên định với lý tưởng của Đảng; mục tiêu phấn đấu của thanh niên là góp sức vì mục tiêu của Đảng và toàn dân tộc; hành động của thanh niên là góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

"Muốn vậy, phải kiên định những nội dung mang tính nguyên tắc, đồng thời cần điều chỉnh phương thức phù hợp với yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số; chuyển hướng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn từ một chiều thành đa chiều, có sự tương tác thường xuyên với đoàn viên, thanh niên, đưa đoàn viên trở thành chủ thể của công tác giáo dục", anh Huy nhấn mạnh.

Cũng theo anh Huy, tổ chức Đoàn phải luôn coi các phong trào hành động cách mạng là môi trường thực tiễn sinh động nhất để giáo dục, rèn luyện và tập hợp thanh niên. Nghiên cứu, xác lập những phong trào hành động cách mạng thực chất, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, có tính bền vững, và quan trọng nhất, phong trào phải là môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên trải nghiệm, tự giáo dục, cống hiến cho quê hương, đất nước và phát triển toàn diện.

Tổ quốc là nơi khởi nguồn mọi khát vọng lớn lao nhất

Để bồi đắp tình yêu nước cho thế hệ trẻ, T.Ư Đoàn vừa ban hành Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa". Đây là dự án quy mô lớn, kéo dài một năm, nhằm huy động sức trẻ trong và ngoài nước vào một nhiệm vụ cấp bách và thiêng liêng: ghi lại, số hóa và lan tỏa những ký ức sống động của các nhân chứng lịch sử, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

T.Ư Đoàn cho biết hiện cả nước có trên 9,2 triệu người có công và thân nhân người có công. Nhiều nhân chứng lịch sử - những người đã trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến các giai đoạn hào hùng của dân tộc - hiện tuổi đã cao. Việc ghi lại những câu chuyện, những ký ức của họ không chỉ là sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh mà còn là nhiệm vụ cấp bách để bảo tồn di sản tinh thần vô giá của quốc gia.

Đề án nhấn mạnh việc để đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia quá trình này là hình thức giáo dục trực quan, sinh động nhất. Qua đó, thế hệ trẻ sẽ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước. T.Ư Đoàn kỳ vọng đây sẽ là một hành trình giàu cảm xúc và có chiều sâu trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Thông qua các hoạt động này sẽ thắp lên tình yêu đất nước cho người trẻ.

Gửi thông điệp tới thanh niên trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: "Tổ quốc là nơi khởi nguồn mọi khát vọng lớn lao nhất. 80 năm trước, cả dân tộc đứng dậy giành lấy độc lập, không phải chỉ để thoát khỏi ách nô lệ, mà để làm chủ vận mệnh của mình. Hôm nay, khát vọng vươn mình trở thành một quốc gia hùng cường chính là sứ mệnh mà thế hệ trẻ chúng ta cần tiếp nối. Mỗi người trẻ đều có thể yêu nước, cống hiến và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đừng chờ đợi điều lớn lao, hãy bắt đầu từ chính công việc, vị trí và đam mê của bạn. Khi trái tim bạn dành cho đất nước, mọi con đường đều có thể dẫn tới thành công, không chỉ cho cá nhân bạn, mà cho cả một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ".