Hành trình 'Hạt giống đỏ' khơi dậy khát vọng cống hiến và lòng tự hào dân tộc

Ngày 21.8, Tỉnh đoàn phối hợp Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức hành trình "Hạt giống đỏ" lần VI năm 2025 cho 126 bạn là đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú, học sinh tiêu biểu khối THPT trên địa bàn tỉnh.

Tại hành trình, các bạn trẻ đã được về nguồn, tìm hiểu địa chỉ đỏ Di tích lịch sử quốc gia địa điểm chiến thắng Đồng Xoài.

Các bạn trẻ dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia địa điểm chiến thắng Đồng Xoài ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngược dòng lịch sử, ngày 9.6.1965, địa danh Đồng Xoài đã đi vào lịch sử với chiến thắng Đồng Xoài rực lửa chiến công. Chiến thắng Đồng Xoài cùng với chiến thắng Bình Giã (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là TP.HCM) và chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi) đã góp phần làm thất bại hoàn toàn chiến lược Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ, góp thêm một trang vẻ vang vào lịch sử đấu tranh của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chống đế quốc xâm lược.

Địa điểm chiến thắng Đồng Xoài được xây dựng năm 2005, với diện tích gần 1,7 ha tại Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia vào ngày 12.12.2014.

Vũ Hoàng Gia Huy, học sinh lớp 12C6, Trường THPT Lê Hồng Phong (P.Long Bình, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: "Qua hoạt động về nguồn tại địa chỉ đỏ Địa điểm chiến thắng Đồng Xoài, với không gian trưng bày giúp em được hiểu rõ hơn về lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân Đồng Nai nói riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước… Từ đó, chúng em sẽ nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong học tập, rèn luyện, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc".

Hành trình "Hạt giống đỏ" đã khơi dậy khát vọng cống hiến và lòng tự hào dân tộc cho các bạn trẻ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Võ Cát Tường Vy, học sinh Trường THPT chuyên Bình Long (P.Bình Long, tỉnh Đồng Nai) xúc động chia sẻ: "Chúng em nhận thức sâu sắc rằng để có hòa bình cho đất nước hôm nay đã phải đánh đổi biết bao xương máu các thế hệ đi trước. Chúng em tự thấy trách nhiệm của mình cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ thành quả của cách mạng, nền hòa bình, độc lập, tự do mà cha ông đã dày công xây dựng".

Ông Phạm Hồng Thắng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, cho rằng thông qua hành trình này, đoàn viên, học sinh đã được trải nghiệm thực tế tại địa chỉ đỏ, từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và lòng tự hào dân tộc. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh giúp đoàn viên, học sinh được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học hỏi và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Các bạn trẻ tham quan không gian trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Hành trình Hạt giống đỏ hôm nay không chỉ là một chuyến đi, mà là bài học sống động về lịch sử. Tôi tin tưởng rằng các em sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân, trở thành những công dân có trách nhiệm, tri thức, bản lĩnh để góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển giàu mạnh", ông Thắng mong muốn.

Trong khuôn khổ hành trình, các đại biểu còn tham quan, tìm hiểu không gian trưng bày văn hóa Bình Phước cũ (Bảo tàng tỉnh Đồng Nai); giao lưu, tìm hiểu truyền thống của Trung đoàn 736 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai); chuyên đề kỹ năng hội nhập và khai thác sức mạnh AI và chuyển đổi số.