Phùng Quang Trung và hành trình 'số hóa' lòng yêu nước

Sinh năm 1997 tại Hải Dương (nay là TP.Hải Phòng), không có học hàm, học vị nổi bật, nhưng lòng yêu nước và niềm tin sắt son vào giá trị của ký ức dân tộc đã đưa Trung đến với một sứ mệnh thiêng liêng: trả lại gương mặt cho những người đã ngã xuống vì đất nước.

Phùng Quang Trung và nhóm Skyline lặng lẽ phục dựng chân dung các anh hùng liệt sĩ để lan tỏa tình yêu đất nước Ảnh: NVCC

Tình yêu nước bắt đầu từ những bức ảnh liệt sĩ

"Có những tấm ảnh chúng tôi nhận được chỉ là một vệt mờ, không rõ mắt, không rõ miệng… nhưng đó lại là tất cả ký ức của cả một gia đình. Khi tôi phục dựng lại, trao tay người thân, họ ôm lấy bức ảnh mà khóc", Phùng Quang Trung chia sẻ.

Từ niềm đam mê nhiếp ảnh, cộng với kiến thức về công nghệ chỉnh sửa và sự sáng tạo bền bỉ, Trung đã biến tình yêu Tổ quốc thành hành động cụ thể. Mỗi năm, nhóm Skyline do Trung dẫn dắt phục dựng hàng nghìn bức ảnh, trao tận tay những gia đình liệt sĩ. Họ làm việc không công, không mong đền đáp, chỉ mong rằng ký ức về những người lính sẽ không phai nhạt theo thời gian. "Mỗi lần hoàn thành một bức ảnh, mình có cảm giác như vừa giúp ai đó được trở về, không phải bằng thể xác, mà bằng ký ức, bằng hình hài để người thân còn có thể nhận diện, tưởng nhớ, thắp nén hương trong lòng", Trung chia sẻ.

Phùng Quang Trung cùng cộng sự phục dựng và trao tặng 30 bức ảnh anh hùng liệt sĩ cho Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Ảnh: NVCC

Mỗi nơi họ đến, không chỉ mang theo ảnh phục dựng, mà còn mang theo tình cảm, sự tri ân và một thông điệp: Tổ quốc không quên các anh. Có lần, Trung nhận phục dựng ảnh cho liệt sĩ Tăng Bá Hưng, trung tá quân nhân chuyên nghiệp hy sinh trong bão Yagi tháng 9.2024. Nguyện vọng sinh thời của anh Hưng là có một bức ảnh mặc quân phục chụp cùng vợ. Trung và nhóm đã tạo nên bức ảnh đó, trao cho chị, khiến những người chứng kiến không thể cầm lòng.

Năm 2024, bức ảnh "Bữa cơm bên mẹ", ghi lại hình ảnh liệt sĩ bên mẹ già, được nhóm trao tận tay hai mẹ Việt Nam Anh hùng: mẹ Nguyễn Thị Ngách, 109 tuổi, Thanh Miện, Hải Phòng (Hải Dương cũ) và mẹ Nguyễn Thị Tòn, 100 tuổi, ở Hưng Yên (Thái Bình cũ). Đó không chỉ là món quà vật chất, mà là cầu nối giữa quá khứ đau thương và hiện tại biết ơn.

Trung chia sẻ thêm về câu chuyện đã để lại cho anh một cảm hứng mãnh liệt. Đó là chuyện về Mẹ Việt Nam Anh hùng của liệt sĩ Giáp Xuân Sinh ở Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh). Nửa đêm anh nhận được thông tin cụ đã rất yếu, lúc tỉnh lúc mê và cứ nói là "Sinh gọi suốt". Gia đình muốn có bức ảnh liệt sĩ bên mẹ để cụ được toại nguyện trước lúc ra đi. "Vậy là chúng tôi làm gấp bức ảnh, thức cả đêm để kịp trao cho gia đình", Trung kể. Không ngờ sau khi nhìn bức ảnh con, cụ lại ngồi dậy được và ăn uống, còn nói: "Thằng Sinh nhìn sao giống bố nó quá" và nước mắt cứ tuôn ra…

Hành trình đến những miền đất thiêng

Tình yêu Tổ quốc của Phùng Quang Trung còn thôi thúc anh và đồng đội tìm đến những địa chỉ đỏ trên khắp cả nước. Dự án phục dựng ảnh 10 cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc là minh chứng cho sự chủ động và lòng thành kính của anh. Trung là người đã gọi cuộc đầu tiên, ngỏ ý muốn dùng chuyên môn của mình để tri ân các nữ anh hùng.

Nhóm Skyline đến viếng và trao ảnh 10 cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc cho Ban quản lý khu di tích Ảnh: NVCC

Hành trình của họ không chỉ diễn ra trên máy tính. Thành viên nhóm Skyline vào tận nơi, thắp hương trên từng phần mộ, xin phép các cô rồi mới bắt đầu công việc. Khi 10 bức ảnh được phục dựng hoàn tất, Trung và cả nhóm mang từ Hà Nội vào Hà Tĩnh, dâng lên từng ngôi mộ trước khi bàn giao cho Ban quản lý di tích. Những bức ảnh ấy, giờ đây không nằm ngoài bia mộ như nhiều người lầm tưởng, mà được treo trang trọng tại điện thờ chính trên đỉnh đồi.

Thử thách lớn nhất với Trung có lẽ là dự án phục dựng ảnh anh hùng Võ Thị Sáu ở Côn Đảo (TP.HCM). Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, Ban quản lý ban đầu đã từ chối vì sự cẩn trọng và chưa biết rõ về nhóm của Trung. Tuy nhiên lòng kiên trì và sự chân thành đã thuyết phục được Ban quản lý. Và khi đã nhận được sự tin tưởng, Trung đáp lại bằng một sự tôn kính không thể đo đếm.

Bức ảnh "Bữa cơm bên mẹ" được phục dựng chân dung 2 liệt sĩ “trở về” ăn cơm với Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngách Ảnh: NVCC

Quá trình phục dựng ảnh cô Sáu được anh mô tả là "vẽ lại từng sợi chỉ trên áo". Nhưng chi tiết lay động lòng người nhất nằm ở hành trình đưa bức ảnh ra Côn Đảo. "Bọn em mua riêng một vé là để ảnh của cô đặt trên đó", Trung chia sẻ. Họ không để ảnh trong khoang hành lý, không ôm vào lòng, mà dành một vị trí riêng như thể cô Sáu đang thật sự đồng hành cùng họ. Hành động nhỏ ấy chứa đựng một thông điệp lớn lao về lòng yêu nước: đó là sự tôn kính tuyệt đối, là sự đối đãi với những biểu tượng của dân tộc bằng cả trái tim và sự trang trọng cao nhất.

Góp phần vào bản hùng ca dân tộc

Trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lòng yêu nước của Trung một lần nữa được "số hóa" qua một dự án tầm cỡ. Anh đã phục dựng và trao tặng cho Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ hơn 30 bức chân dung của các anh hùng liệt sĩ như Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót... Những cái tên đã đi vào huyền thoại, giờ đây hiện lên rõ nét và sống động qua bàn tay của người nghệ sĩ trẻ.

Bức ảnh phụng dựng liệt sĩ Giáp Xuân Sinh bên Mẹ Việt Nam anh hùng Ảnh: NVCC

Câu chuyện gây tiếng vang lớn nhất của Phùng Quang Trung là đã phối hợp với nhiều đơn vị đi tìm nguyên mẫu chú bé Lượm (liệt sĩ Nguyễn Thanh, ở Khánh Hòa) trong tác phẩm Lượm của nhà thơ Tố Hữu và phục dựng ảnh liệt sĩ trao tặng gia đình, đưa huyền thoại bước ra đời thật.

Qua mỗi dự án, Phùng Quang Trung đang viết nên câu chuyện về lòng yêu nước của thế hệ mình. Đó không phải là những lời hô hào khẩu hiệu mà là những đêm dài cặm cụi bên máy tính, là những chuyến đi hàng ngàn cây số, là sự kiên trì đối mặt với khó khăn, và là sự trân trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Anh dùng kỹ năng của thời đại 4.0 để phụng sự những giá trị vĩnh cửu của dân tộc.

Hành trình "số hóa" lòng yêu nước của Phùng Quang Trung và các cộng sự đã chứng minh rằng bất kỳ ai, ở bất kỳ lĩnh vực nào, cũng có thể đóng góp cho Tổ quốc theo cách riêng của mình. Anh không chỉ phục dựng những bức ảnh, anh đang phục dựng lại ký ức, thắp lại niềm tự hào và xây nên một nhịp cầu vững chắc để thế hệ hôm nay và mai sau có thể bước về gần hơn với quá khứ hào hùng, để hiểu, để yêu và để tiếp nối ngọn lửa thiêng liêng của dân tộc.

Với hành trình đó, Phùng Quang Trung đã nhận được nhiều sự tôn vinh, trong đó có Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 do T.Ư Đoàn trao tặng.