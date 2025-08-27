Giữ Tổ quốc bình yên: Chiến đấu với 'giặc lửa'

Sứ mệnh thiêng liêng

Trung tá Lê Hoàng Bảo (46 tuổi) hiện là Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Cái Tắc, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP.Cần Thơ). Cha anh từng lái xe trong quân đội và anh còn có người chú làm công an. Nhà có truyền thống nên từ nhỏ anh đã ước mơ được đóng góp cho nền an ninh Tổ quốc. Kể từ khi vào ngành công an năm 2004, trung tá Bảo luôn gắn với nhiệm vụ chuyên môn là PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Trung tá Lê Hoàng Bảo có 21 năm công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ ẢNH: THANH DUY

Từ giai đoạn đào tạo nghiệp vụ cho đến suốt quá trình công tác, trung tá Bảo luôn cảm thấy bản thân gắn bó với công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ. Đến nay, anh đã 20 lần tham gia chống "giặc lửa". Lần chỉ huy chữa cháy đầu tiên là trận hỏa hoạn xảy ra ở chợ Ngã Sáu (H.Châu Thành, Hậu Giang cũ) năm 2013. Ngôi chợ có 42 ki ốt, lửa cháy dữ dội bên ngoài nhưng còn một cặp vợ chồng và đứa con nhỏ loay hoay bên trong. Lửa lan quá nhanh khiến họ hoảng loạn, cuống cuồng. Giữa vòng vây của "bà hỏa", sự có mặt kịp thời của đội PCCC đã mở ra một con đường thoát cho gia đình.

Ngay sau khi cả nhà kịp thoát thân, lửa đã thiêu rụi ki ốt trong tích tắc. Khi bình tĩnh lại, cả gia đình đã đến cảm ơn những chiến sĩ công an. Nghĩ đến bản thân và vợ con thoát chết trong gang tấc, người chồng vừa ám ảnh vừa xúc động, không nói nên lời. "Ẵm đứa trẻ mới vài tháng tuổi vừa thoát "giặc lửa", tôi càng trân quý và có động lực gắn bó với nghề. Tôi nhận thức rõ PCCC và cứu nạn cứu hộ không chỉ là một nghề mà còn là một sứ mệnh thiêng liêng. Vì vậy tôi luôn rèn luyện để làm tốt nhiệm vụ của mình", trung tá Bảo chia sẻ.

Mỗi vụ cháy là một thử thách, nhưng cũng là cơ hội để người chiến sĩ công an nhân dân trưởng thành và hun đúc tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Năm 2017, sau 13 năm dấn thân trong nghề, trung tá Bảo tham gia chữa cháy vụ hỏa hoạn dữ dội xảy ra tại Công ty may Kwong Lung - Meko (khu công nghiệp Trà Nóc, P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ; trước đây là Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Đến nay, đây vẫn được xem là vụ lớn "kỷ lục" tại Cần Thơ và khi đó, cảnh sát PCCC tại nhiều tỉnh, bao gồm Hậu Giang, đã được huy động để hỗ trợ dập lửa.

Mỗi lần chữa cháy, cứu nạn cứu hộ là một thử thách về lòng dũng cảm với người chiến sĩ công an nhân dân ẢNH: THANH DUY

Trung tá Bảo nhớ rõ: "Đó là đám cháy lớn, rất cam go. Quá trình chữa cháy phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Lãnh đạo đã rất quan tâm tới sức khỏe, sự an toàn của các cán bộ và chiến sĩ. Tuy cuộc dập lửa vất vả nhưng tinh thần mọi người vẫn rất cao. Bởi khi vào ngành, ai cũng hạ quyết tâm là dù ngày hay đêm, dù gian nan nguy hiểm, vẫn luôn sẵn sàng có mặt nơi tuyến đầu để cứu người, bảo vệ tài sản, giữ gìn bình yên cho nhân dân".

Nhanh trí cứu nạn cứu hộ

Bên cạnh PCCC, trung tá Bảo còn để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và đồng đội về công tác cứu nạn cứu hộ. Trong 21 năm qua, anh đã tham gia cứu nạn cứu hộ 14 vụ. Trong đó có 4 vụ tai nạn giao thông, 6 vụ cứu nạn nhân đuối nước, 1 vụ cứu nạn nhân mắc kẹt trong thang máy. Bản thân anh đã trực tiếp tìm được 6 thi thể nạn nhân và nhiều tang vật các vụ án hình sự dưới sông sâu.

"Nghẹt thở" nhất phải kể đến vụ cứu người bị kẹt trong giếng thang máy tại Trường ĐH Võ Trường Toản vào khuya 4.2.2020. Nạn nhân là một nhân viên cơ điện đang bảo trì hệ thống thang máy thì bị kẹt chân trong giếng thang do cabin di chuyển đột ngột. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, vì không gian giếng thang rất hẹp, khu vực xung quanh thiếu ánh sáng. Khó khăn chất chồng khi cabin vẫn còn treo lơ lửng, có nguy cơ di chuyển tiếp.

Trước tình hình đó, đội cứu nạn cứu hộ do trung tá Lê Hoàng Bảo chỉ huy phối hợp kỹ thuật viên tòa nhà ngắt toàn bộ nguồn điện điều khiển thang máy, khóa cơ hệ thống nhằm cố định vị trí cabin. Lúc tiếp cận được thì nạn nhân đang trong trạng thái đau đớn, chân kẹt giữa sàn cabin và ray dẫn thang. Người này không chỉ bị chấn thương nặng mà còn vô cùng hoảng loạn và kiệt sức.

Trong quá trình công tác, trung tá Hoàng Bảo đã tham gia chữa cháy 20 vụ, cứu nạn cứu hộ 14 vụ ẢNH: THANH DUY

Trung tá Bảo kể: "Khi đó, tôi cùng đồng đội dùng dụng cụ banh thủy lực chuyên dụng triển khai phương án giải cứu. Từng thao tác được thực hiện cẩn trọng để tránh gây thêm tổn thương, đồng thời liên tục động viên, trấn an tinh thần nạn nhân. Sau khoảng 30 phút, chúng tôi giải phóng được phần chân bị kẹt và nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đó là một trong những trải nghiệm căng thẳng nhất mà tôi từng trải qua. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người".

Một lần khác, trung tá Bảo tham gia nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên QL1A. Một chiếc xe khách do tài xế mất lái đã lao thẳng vào nhà dân ven đường. Đầu xe biến dạng hoàn toàn, ép chặt phần thân dưới của tài xế vào vô lăng và cabin. Khi công an có mặt tại hiện trường, nạn nhân đã bất tỉnh, chân bị gãy và mắc kẹt giữa khung xe bóp méo. Máu chảy nhiều, tình trạng hết sức nguy kịch.

Nhớ về vụ việc, trung tá Hoàng Bảo kể quá trình cứu hộ rất phức tạp do hiện trường có kết cấu nhà dân bị sập nhẹ, khung xe biến dạng không ổn định, có thể tiếp tục sụp đổ bất cứ lúc nào nếu thao tác sai kỹ thuật. Đội đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, phối hợp lực lượng y tế sơ cứu, đồng thời triển khai các thiết bị banh cắt thủy lực để mở rộng không gian cứu nạn.

Các chiến sĩ công an đã cẩn trọng cắt bỏ phần vô lăng, tấm táp lô và phần khung trước của xe để tiếp cận chân bị kẹt của nạn nhân. Tất cả các động tác được thực hiện một cách khéo léo, không gây chấn động mạnh để tránh làm vết thương nghiêm trọng hơn. Sau gần 40 phút nỗ lực, đội đưa được tài xế ra khỏi cabin trong tình trạng bị thương nặng, mạch đập yếu. Ngay lập tức, nạn nhân được chuyển lên xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trung tá Hoàng Bảo nhìn lại chiếc xe bẹp dúm và căn nhà tan hoang, thấm thía hơn bao giờ hết sự khốc liệt của tai nạn giao thông và giá trị của từng phút giây cứu hộ.

"Mỗi ca cứu nạn là một cuộc chạy đua với thời gian và sinh mạng. Nơi mà kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần đồng đội là yếu tố then chốt để giành lại sự sống cho nạn nhân từ ranh giới tử thần. Đó là lý do vì sao tôi luôn tự hào, luôn sẵn sàng chiến đấu trên mọi mặt trận. Dù cho trước mắt mình là không gian khắc nghiệt do cháy nổ, sập đổ hay tai nạn giao thông", trung tá Bảo chia sẻ.

Với nhiều đóng góp trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, năm 2022, trung tá Lê Hoàng Bảo được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mới đây, anh vinh dự là một trong những gương điển hình tiên tiến toàn lực lượng Công an nhân dân dự Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ 9 năm 2025.



