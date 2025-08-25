Giữ Tổ quốc bình yên: Thắp sáng niềm tin nơi vùng cao

Mệnh lệnh xuất phát từ sự nhạy bén, trách nhiệm và trên hết là từ trái tim của đại úy Nguyễn Cao Cường đã cứu sống 45 người. Đó là một trong rất nhiều dấu ấn mà anh để lại trên mảnh đất Cam Đường, nơi anh xem như quê hương thứ hai của mình.

Cơ duyên với Cam Đường

Ngày 1.1.2020, đại úy Nguyễn Cao Cường, một người con của đất tổ Phú Thọ, chính thức nhận công tác tại xã Cam Đường. Trước khi về đây, người chiến sĩ công an trẻ đã trải qua công tác tại 7 tỉnh thành, từ những ngày đầu trong lực lượng cảnh sát cơ động cho đến khi được điều động về địa phương.

Đại úy Nguyễn Cao Cường tại trụ sở công tác ẢNH: NVCC

Cam Đường trước sáp nhập là xã vùng cao với hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Tày, sống bằng nông nghiệp và các công việc tự do. Ngay từ những ngày đầu, đại úy Cường đã xác định phương châm làm việc phải là "gần dân, hiểu dân và giúp dân". Anh tâm niệm chỉ khi có được lòng tin yêu của người dân, công tác đảm bảo an ninh trật tự mới thực sự bền vững.

Anh chia sẻ: "Tôi xác định đã ở trong lực lượng thì bất kỳ nhiệm vụ gì, ở đâu mình cũng sẵn sàng. Khi Đảng và Nhà nước phân công thì mình luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn, gian khổ".

Cuộc chiến với "cái chết trắng" và hành trình hồi sinh

Một trong những vấn đề nhức nhối nhất tại Cam Đường khi đại úy Cường và đồng đội về nhận nhiệm vụ là tình hình phức tạp về ma túy. Tàn dư từ khu mỏ apatit cũ đã để lại hệ lụy đau lòng với số người nghiện còn khá nhiều, gây mất an ninh trật tự, là nỗi trăn trở của bà con. Nhận thức được điều này, lực lượng công an chính quy xã Cam Đường quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp.

Đại úy Nguyễn Cao Cường xác định phương châm làm việc là "gần dân, hiểu dân và giúp dân" ẢNH: NVCC

"Trước thời điểm lực lượng công an chính quy về, những đối tượng tội phạm ma túy hoạt động rất phức tạp. Từ khi về nhận công tác, chúng tôi đã thu dung hết các đối tượng, lập hồ sơ cho đi cai nghiện, giữ được sự bình yên cho nhân dân và cũng từ đó tạo được sự tin yêu rất lớn", đại úy Cường kể lại.

Không chỉ dừng lại ở đấu tranh, trấn áp tội phạm, với quan điểm "gần dân, hiểu dân, giúp dân", đại úy Cường và đồng đội đã thực hiện một công việc còn khó khăn hơn gấp bội: giúp những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Anh cùng các cán bộ không quản ngại thường xuyên xuống địa bàn, gặp gỡ, động viên người sau cai nghiện. Anh hiểu sự tự ti, mặc cảm và thiếu việc làm ổn định là những rào cản lớn nhất, khiến họ dễ dàng tái nghiện. Bằng sự kiên trì và tấm lòng chân thành, anh đã kết nối, giới thiệu việc làm cho họ.

"Mình giới thiệu cho người ta đi làm bảo vệ chỗ này chỗ kia để có công việc cụ thể, có thu nhập ổn định", anh kể. Từ những nỗ lực không mệt mỏi đó, trái ngọt đã đến: gần 10 người từng là con nghiện đã quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy, tìm lại được cuộc đời. Đó là một thành tích phi thường, một sự hồi sinh kỳ diệu, minh chứng cho hiệu quả của chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở, không chỉ để giữ gìn luật pháp mà còn để cảm hóa, cứu giúp những mảnh đời lầm lạc.

Mệnh lệnh từ trái tim trong đêm mưa lũ lịch sử

Tháng 9.2024, bão Yagi gây mưa lớn kéo dài, khiến nhiều vùng ở Cam Đường đối mặt nguy cơ sạt lở. Với kinh nghiệm và sự nhạy bén của người lính, đại úy Cường nhận định tình hình vô cùng nguy hiểm. Anh cùng đồng đội liên tục tuần tra, rà soát các điểm xung yếu. Suốt gần nửa tháng, anh gần như không về nhà mà túc trực 24/7 tại địa bàn.

Đại úy Nguyễn Cao Cường cùng người dân khảo sát khu tái định cư sau vụ sạt lở tháng 9.2024 ẢNH: NVCC

Vào một buổi chiều, khi lên kiểm tra khu vực đồi ở thôn Dạ 2, anh phát hiện vết nứt lớn, rộng 15 - 20 cm và kéo dài hơn 60 m. Linh tính mách bảo thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không chút chần chừ, anh lập tức báo cáo lãnh đạo và xin ý kiến chỉ đạo khẩn cấp di dời 10 hộ dân với 45 nhân khẩu ngay dưới chân đồi.

Cuộc vận động diễn ra khẩn trương. Chiếc xe tải của công an xã được huy động để chở tài sản, di chuyển người dân đến nhà văn hóa thôn. Đến khoảng 18 giờ, công tác di dời hoàn tất. Khoảng 20 giờ, cả quả đồi đổ ập xuống. "Nó sập xuống như một quả bom nổ vậy", anh Cường nhớ lại. Toàn bộ 10 ngôi nhà bị san phẳng.

Trong khoảnh khắc ấy, sự mệt mỏi của nhiều ngày không ngủ dường như tan biến, vì anh đã góp phần bảo vệ tính mạng cho người dân. Thế nhưng nỗi lo vẫn chưa dứt. Lo ngại người dân sẽ quay lại vùng nguy hiểm để tìm kiếm tài sản, đại úy Cường cùng đồng đội trở về khu vực, một mặt căng dây, đặt biển cảnh báo, mặt khác trấn an bà con.

"Mình cũng tiếc của cùng bà con lắm chứ, bao nhiêu công gây dựng rồi chỉ một đêm là mất hết, nhưng mình động viên bà con tính mạng là quan trọng nhất, còn người sẽ làm ra của cải", anh nhớ lại. Đêm đó, trụ sở công an xã cũng ngập đến đầu gối, anh em bì bõm trong nước kê cao tài liệu. Chưa kịp nghỉ, 4 giờ sáng, có tin báo sạt lở ở thôn Đất Đèn, anh em lại tức tốc lên đường…

Phần thưởng lòng dân

Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình công tác, đại úy Cường cười hiền: "Cái được lớn nhất là được lòng nhân dân. Nhân dân ở đây quý mình lắm". Tình cảm ấy không phải tự nhiên mà có, nó được vun đắp từ những hành động tận tụy, quả cảm, chân thành của anh và đồng đội. Từ việc giúp bà con làm căn cước công dân, giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trong thôn xóm, đến những việc lớn như đối mặt với thiên tai, hiểm nguy, hình ảnh người chiến sĩ công an luôn hiện diện, gần gũi và tin cậy.

Đại úy Nguyễn Cao Cường (thứ 5 từ phải qua) được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024 ẢNH: XUÂN TÙNG

Sự tin yêu của người dân chính là động lực, là hậu phương vững chắc nhất, biến những khó khăn, thiếu thốn về vật chất trở nên nhỏ bé. Dù có những lúc đi biền biệt cả nửa tháng trời, nhưng sự thấu hiểu của người vợ cũng công tác trong ngành và những cuộc gọi video hỏi thăm các con giúp anh luôn vững tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Với những thành tích xuất sắc, đại úy Nguyễn Cao Cường được vinh danh là một trong những Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024. Với anh, phần thưởng quý giá còn là sự bình yên của mỗi nếp nhà, là nụ cười và niềm tin trong ánh mắt của người dân Cam Đường.

Câu chuyện về đại úy Nguyễn Cao Cường và những người đồng đội là minh chứng sống động cho tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Họ vẫn đang ngày đêm thầm lặng thắp lên ngọn lửa của niềm tin và sự bình yên nơi vùng cao còn nhiều gian khó của Tổ quốc.