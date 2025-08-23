Giữ Tổ quốc bình yên: Vì xã biển bình yên

Xã biển khó khăn này, từng là "điểm nóng" trong nhiều vấn đề an ninh trật tự, thì vào năm 2023 đã trở thành địa bàn sạch về ma túy, không "tín dụng đen", về đích sớm trong thu nhận hồ sơ CCCD gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; giải quyết khiếu nại, khiếu kiện ngay từ cơ sở, đảm bảo tốt tình hình an ninh nông thôn, không để phát sinh hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự. Tên của vị Trưởng công an xã trẻ tuổi Hoàng Ngọc Minh cũng được người viết "cất vào bộ nhớ" từ dạo ấy. Và trong những ngày tháng 8.2025 này, cái tên Hoàng Ngọc Minh lại xuất hiện trong danh sách hơn 80 điển hình tiên tiến Công an nhân dân dự Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ 9.

G ẦN GŨI, TẬN TỤY

Chia sẻ với PV Thanh Niên, thiếu tá Minh (35 tuổi) kể tháng 3.2020, anh được điều động làm Trưởng công an xã Vĩnh Thái. Dạo đó, xã còn nghèo xác xơ, tình hình an ninh trật tự chưa ổn định. Trên địa bàn thường xuyên nổi lên tình trạng thanh thiếu niên tụ tập bia rượu, xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả; một số người lợi dụng đường bờ biển dài, dân cư thưa thớt thường xuyên lén lút tổ chức đánh bắt thủy, hải sản gần bờ bằng chất nổ. Bên cạnh đó là tình hình khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp về dự án khai thác titan...

Thiếu tá Minh (mặc cảnh phục) cùng các nhà hảo tâm đến thăm nhà bà Nguyễn Thị Hoa dịp Tết Ất Tỵ Ảnh: Thanh Lộc

"Để nhanh chóng tiếp cận địa bàn, làm quen với cuộc sống, phong tục, tập quán của người dân địa phương, anh em chúng tôi tăng cường công tác tuần tra, thường xuyên về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó làm tốt công tác dân vận để ổn định tình hình, chấm dứt tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp kéo dài hơn 5 năm liền tại địa bàn. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và đưa việc làm có thu nhập ổn định đến cho người dân. Có lẽ nhờ sự tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm trong mỗi hoạt động, lực lượng công an xã chúng tôi ngày càng được người dân hiểu, ghi nhận và đánh giá cao", thiếu tá Minh chia sẻ.

Bên cạnh đó, từ thực tế cho thấy việc tiếp nhận thông tin từ người dân đôi khi chưa kịp thời, tâm lý thụ động vẫn còn tồn tại khi xảy ra sự vụ, tháng 9.2020, tức 6 tháng khi nhận nhiệm vụ Trưởng công an xã, thiếu tá Minh đã tham mưu chính quyền triển khai mô hình "Móc khóa an ninh". Chiếc móc khóa đơn giản nhưng chứa đựng thông tin thiết yếu: mặt trước in số điện thoại trực ban, liên hệ Chủ tịch UBND xã, Trưởng công an xã; mặt sau in phương châm hành động "Vì bình yên cuộc sống - Toàn dân tham gia tố giác tội phạm" cùng dòng chữ "Công an xã Vĩnh Thái".

Từ khi mô hình đi vào hoạt động, thông qua số điện thoại trên móc khóa và fanpage Công an xã Vĩnh Thái, đã có hơn 2.519 lượt người dân gửi thông tin, phản ánh và yêu cầu trợ giúp: từ tố giác tội phạm, tìm người lạc, tài sản mất, tư vấn pháp luật, cứu hộ cứu nạn, chữa cháy, tuyển sinh, đến giới thiệu gương người tốt việc tốt… Các thông tin được lực lượng chức năng tiếp nhận, xử lý kịp thời, nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của người dân.

Với những đóng góp thiết thực, mô hình "Móc khóa an ninh" của Công an xã Vĩnh Thái đã được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị biểu dương, tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện công tác xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2007 - 2022.

C HUYỆN ẤM LÒNG ĐÊM GIAO THỪA

Trong số những việc làm đáng nhớ của lực lượng Công an xã Vĩnh Thái suốt 5 năm qua, có một câu chuyện diễn ra vào chiều 29 Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 khiến người dân địa phương mãi xúc động khi nhắc lại.

Chiếc móc khóa an ninh của Công an xã Vĩnh Thái

Chiều cuối năm, chị Lê Thanh Thúy (42 tuổi, ở thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái) trên đường đi chợ đã nhặt được số tiền 1,5 triệu đồng. Không chút đắn đo, chị mang đến trụ sở công an xã nhờ tìm người đánh rơi để trả lại. Ngay trong đêm giao thừa, công an xã phát thông báo trên hệ thống loa phát thanh và mạng xã hội. Ít lâu sau, bà Nguyễn Thị Hoa được trao trả số tiền quý giá ấy.

Nhưng điều khiến câu chuyện lan tỏa mạnh mẽ chính là hành động sau đó. Khi biết hoàn cảnh bà Hoa đặc biệt khó khăn, cả gia đình chỉ trông vào số tiền ít ỏi để lo tết, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Thái tự nguyện đóng góp 6 triệu đồng hỗ trợ bà. Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh cũng lập tức chia sẻ hoàn cảnh của bà Hoa trên trang cá nhân, kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Thế rồi, trong đêm giao thừa và những ngày sau đó, hàng nghìn tin nhắn, cuộc gọi từ mọi miền đất nước gửi về số điện thoại của thiếu tá Minh. Chỉ sau một tuần, đến mùng 6 tết, công an xã công bố bản sao kê dày 27 trang, ghi nhận tổng số tiền ủng hộ tới 168 triệu đồng.

Ngày 5.3, bằng nguồn tiền ủng hộ đó, Công an xã Vĩnh Thái phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình bà Hoa. Trong suốt quá trình thi công, công an xã tiếp tục kêu gọi xã hội hóa, vận động doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ thêm vật liệu, nội thất. Đến cuối tháng 6, căn nhà khang trang, rộng 40 m² đã hoàn thiện. Đứng trước ngôi nhà mới sơn màu xanh hy vọng, bà Hoa xúc động nói: "Ngôi nhà không chỉ che mưa nắng, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của tình thương và lòng nhân ái".

"Ở cơ sở, chúng tôi gần dân nên chuyện như thế nhiều lắm. Có khi nhỏ nhặt thôi, nhưng nếu mình không làm, người dân sẽ chịu thiệt thòi. Đó là những lần chúng tôi cùng bà con đi… tìm bò bị lạc suốt đêm hay những chuyện mất trộm gà, trộm chó…, chúng tôi đều không nề hà xử lý", thiếu tá Minh chia sẻ.

Vừa qua, được chọn là điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ 9, được đọc tham luận trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Công an, với anh Minh đó là vinh dự lớn và cũng là động lực để tiếp tục cố gắng.

Nay là Trưởng công an xã Vĩnh Hoàng, đơn vị mới được sáp nhập từ các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Tú, Vĩnh Hòa và Trung Nam, thiếu tá Minh cùng lực lượng công an cơ sở vẫn giữ nguyên tâm thế tiến công, không ngừng nỗ lực vì sự bình yên của người dân, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và người dân.