Giữ Tổ quốc bình yên: Phòng tuyến 3 lớp dẹp nạn ma túy

Đánh chặn đường đi của ma túy

Tỉnh Thanh Hóa có địa bàn rộng, phần lớn địa hình là đồi núi hiểm trở với hàng trăm đường mòn lối mở, và có hàng trăm km đường biên giới giáp nước bạn Lào. Nhiều năm qua, Thanh Hóa xếp vào địa bàn phức tạp và trọng điểm về ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Ma túy ở địa bàn này len lỏi đến ngõ ngách, bản làng từ nơi xa xôi, hẻo lánh nhất cho đến nơi phố thị; là điểm đến, đường đi của những đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên biên giới. Hậu quả của tệ nạn ma túy đã khiến hàng ngàn người vướng vòng lao lý, người thân chịu thiệt thòi, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trước thực trạng đó, những cán bộ, chiến sĩ công an mang trên mình trọng trách đi đầu trong đấu tranh với tệ nạn ma túy - PC04 Công an tỉnh Thanh Hóa, đã xây dựng một kế hoạch đặc biệt, chưa từng có tiền lệ, mang tên "Phòng tuyến 3 lớp". Từ năm 2020 đến nay, mô hình này đã đập tan nhiều đường dây ma túy lớn, xóa sạch các điểm mua bán ma túy phức tạp, trả lại cho người dân những phố phường, bản làng "không ma túy".

Cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa họp bàn với lực lượng chức năng của Lào để đấu tranh án ma túy ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Chia sẻ với PV Thanh Niên, thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng PC04 Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết "Phòng tuyến 3 lớp" được xây dựng từ thực tiễn tình hình, địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm lớp ngoại biên (khu vực trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn, Lào); lớp chính biên (khu vực biên giới giữa VN - Lào, địa bàn tỉnh Thanh Hóa), và lớp nội địa (địa bàn tỉnh Thanh Hóa).

"Lớp ngoại biên, chúng tôi xác định đường đi của ma túy từ tỉnh Bò Kẹo (khu vực Tam giác vàng) về Hủa Phăn. Đây là nhánh mà đường dây vận chuyển ma túy lớn thẩm lậu vào Thanh Hóa, nên Công an Thanh Hóa đã phối hợp với công an nước bạn để đánh chặn các đường dây ma túy lớn. Ở lớp chính biên là khu vực biên giới, phía Lào có 3 huyện với 32 cụm bản, đối biên với mình (Thanh Hóa) là 16 xã với 49 bản. Lớp này chúng tôi tăng cường lực lượng để kiểm soát ở khu vực biên giới cùng với lực lượng biên phòng và các lực lượng khác, vừa tiến hành điều tra cơ bản, phá các đường dây ma túy xuyên biên giới, đồng thời tuyên truyền, xóa bỏ diện tích trồng cây thuốc phiện", thượng tá Lê Khắc Minh chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa kiểm tra tang vật sau một chuyên án về ma túy ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Lớp thứ 3 là lớp nội biên (địa bàn tỉnh Thanh Hóa). Theo thượng tá Minh, lớp này lực lượng công an thực hiện cao độ việc điều tra cơ bản án ma túy, dựng toàn bộ hồ sơ quản lý với tất cả các đối tượng nghiện ma túy để từ đó truy nguồn, xử lý tận gốc rễ vì tất cả xuất phát từ người nghiện.

Thực hiện mô hình "Phòng tuyến 3 lớp", tính từ năm 2020 đến nay, công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, xử lý 3.674 vụ với 6.454 đối tượng liên quan đến ma túy; thu giữ 92,35 kg heroin, 235 kg ma túy tổng hợp, 11 quả lựu đạn, mìn tự chế, 45 khẩu súng, 548 viên đạn; triệt xóa toàn bộ 23 tụ điểm, 284 điểm phức tạp về ma túy. Kết quả đó giúp tỉnh Thanh Hóa kéo giảm tệ nạn ma túy, hiện có 40/166 xã, phường là địa bàn không ma túy theo tiêu chí của Bộ Công an quy định.

Đấu tranh ma túy phải như "quét nhà hằng ngày"

Đấu tranh phòng, chống ma túy chưa bao giờ dễ dàng và phải thường xuyên, liên tục, bởi một điểm "nóng" về ma túy hôm nay được triệt xóa, ngày mai có thể phát sinh nếu lực lượng chức năng không bám sát địa bàn, không ngăn chặn. Hơn nữa, đối tượng buôn bán ma túy hết sức tinh vi, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, thao túng người dân bằng ma túy khiến cho công tác phòng ngừa càng trở nên khó khăn.

Phút nghỉ ngơi của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa trong một chuyên án ma túy ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Một trong những câu chuyện mà thượng tá Lê Khắc Minh nhớ mãi trong những năm tháng làm lãnh đạo PC04, đó là lần ông đến một gia đình người dân tộc thiểu số ở vùng cao Thanh Hóa và chứng kiến cảnh 3 thế hệ trong một gia đình đang sử dụng ma túy. Cạnh đó là đứa trẻ không đủ quần áo để mặc, ánh mắt ngơ ngác như lạc lối giữa núi rừng hoang vu.

"Ở vùng cao, đời sống người dân rất khó khăn. Một bộ phận người dân còn nhận thức rằng ma túy là một loại thuốc chữa bệnh chứ không phải như tác hại của nó. Họ cho rằng cứ đau bụng hoặc mắc bệnh gì đấy mà sử dụng ma túy là khỏi, khỏe ra, gây hưng phấn. Thứ nữa, các đối tượng mua bán ma túy lợi dụng, cho người dân sử dụng ma túy để thao túng, từ đó bắt người dân vận chuyển, mua bán ma túy. Thủ đoạn này rất thâm độc khiến công tác đấu tranh với tệ nạn này chưa bao giờ dễ dàng. Có thời gian tôi cảm thấy rất nản khi lực lượng công an rất đơn độc trong cuộc chiến với ma túy. Hiện nay, cuộc chiến đó không chỉ còn là trách nhiệm của công an, mà đã là của nhiều lực lượng, đặc biệt người đứng đầu chính quyền địa phương cũng phải vào cuộc", thượng tá Lê Khắc Minh chia sẻ.

Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ với PV Thanh Niên về cuộc chiến với tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua ẢNH: MINH HẢI

"Đấu tranh ma túy phải đấu tranh từ gốc, khởi nguồn của ma túy không phải là các đường dây mà là đối tượng sử dụng ma túy, nên phải "bám nghiện để mà đánh". Từ người nghiện truy ra các đối tượng bán lẻ, truy ra các tụ điểm, truy ra các đường dây. Trong cuộc chiến này cũng phải xác định đấu tranh liên tục, không khoan nhượng, phải như quét nhà hằng ngày, ngày nào cũng phải làm, ngày nào cũng phải quét thì tội phạm về ma túy mới không phát sinh", thượng tá Lê Khắc Minh cho biết thêm.

Không chỉ thành công với mô hình "Phòng tuyến 3 lớp", thời gian qua Công an Thanh Hóa còn thành công với việc thực hiện "chuyên án chung" trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Từ năm 2020 đến nay, ít nhất 30 chuyên án chung đã được thực hiện thành công, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy lớn.

Khi thực hiện chuyên án chung thì PC04 là đơn vị chỉ đạo chung về nghiệp vụ, con người. Các chuyên án này được thực hiện gồm nhiều lực lượng, từ cảnh sát phòng chống ma túy cho đến cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, lực lượng quản lý hành chính và đến cả công an cấp xã, dân quân địa phương... cùng nhau phá án. Đây là một mô hình phá án chưa từng có tiền lệ.

Một chuyên án chung gần đây được thực hiện thành công khi PC04 chủ trì, huy động lực lượng trên địa bàn 7 huyện (thời điểm chưa giải thể cấp huyện) vây giáp, đánh án ma túy trên địa bàn TP.Thanh Hóa, với tổng cộng 45 điểm, bắt hơn 70 đối tượng chỉ trong vòng 2 ngày.

Từ những thành tích nổi bật đạt được trong đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma túy, đặc biệt là thành công của mô hình "Phòng tuyến 3 lớp", ngày 28.4.2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho PC04 Công an tỉnh Thanh Hóa. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp, hy sinh của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.