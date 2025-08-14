Phải nâng cao kỹ năng cứu nạn cứu hộ cho toàn dân

Sáng 14.8, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (TP.HCM), Bộ Công an tổ chức diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, phải xây dựng văn hóa phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai trong toàn dân. Đồng thời phải nâng cao kỹ năng cứu nạn cứu hộ cho toàn bộ người dân để ngăn chặn, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ, thiên tai gây ra.

"Cùng với việc xây dựng và quản lý con người, cần trang bị những thiết bị, khoa học công nghệ hiện đại trong PCCC, cứu nạn cứu hộ để tương xứng với sự phát triển của đất nước và trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, để khi chẳng may xảy ra sự cố người dân phải có kỹ năng, phương tiện chuyên nghiệp để hạn chế tối thiểu thiệt hại", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Tại buổi diễn đàn đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phải giám sát trên diện rộng, thanh tra phải trọng tâm trọng điểm. Phải ngăn chặn từ sai phạm nhỏ để hạn chế tối đa hậu quả cháy nổ, thiên tai xảy ra. Nếu có xảy ra rồi thì cố gắng không để chết người, không để hậu quả nghiêm trọng và nhanh chóng khắc phục hậu quả ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Diễn đàn nằm trong khuôn khổ chương trình triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025 - FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM - SECUTECH VIETNAM 2025, trong chuỗi các sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025).





Sau diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng trưng bày tại triển lãm. Thủ tướng nhấn mạnh vào việc nhân rộng các ứng dụng công nghệ thông minh vào công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đơn vị tham gia triển lãm về tính năng của các phương tiện PCCC ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đại diện các doanh nghiệp giới thiệu đến Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Công an các sản phẩm, phương tiện PCCC, cứu hộ cứu nạn

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thủ tướng tham quan khu trưng bày công nghệ PCCC và cứu nạn cứu hộ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu các thiết bị phòng cháy chữa cháy do doanh nghiệp trong nước sản xuất tại một gian hàng triển lãm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại một gian hàng trưng bày các thiết bị PCCC, Thủ tướng bày tỏ sự kỳ vọng những phương tiện hiện đại sẽ được ứng dụng trên diện rộng cho doanh nghiệp, người dân trong tương lai ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025 thu hút trên 480 thương hiệu là các cơ quan, đơn vị, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu về kỹ thuật và phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Triển lãm trưng bày giới thiệu 4 nhóm sản phẩm, gồm: công nghệ, kỹ thuật, phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ; công nghệ, sản phẩm trong lĩnh vực an ninh, an toàn, tòa nhà và nhà thông minh, bãi đỗ xe thông minh... ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các thiết bị bay thông minh phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM trưng bày tại triển lãm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại triển lãm, người dân trải nghiệm các loại trang phục chuyên dụng PCCC, cứu nạn cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG