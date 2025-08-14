Phải nâng cao kỹ năng cứu nạn cứu hộ cho toàn dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại diễn đàn đối thoại doanh nghiệp và triển lãm quốc tế về kỹ thuật; phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025.
Sáng 14.8, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (TP.HCM), Bộ Công an tổ chức diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, phải xây dựng văn hóa phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai trong toàn dân. Đồng thời phải nâng cao kỹ năng cứu nạn cứu hộ cho toàn bộ người dân để ngăn chặn, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ, thiên tai gây ra.
"Cùng với việc xây dựng và quản lý con người, cần trang bị những thiết bị, khoa học công nghệ hiện đại trong PCCC, cứu nạn cứu hộ để tương xứng với sự phát triển của đất nước và trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, để khi chẳng may xảy ra sự cố người dân phải có kỹ năng, phương tiện chuyên nghiệp để hạn chế tối thiểu thiệt hại", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Diễn đàn nằm trong khuôn khổ chương trình triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025 - FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM - SECUTECH VIETNAM 2025, trong chuỗi các sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025).
Bình luận (0)